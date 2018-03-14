В Киеве собрались смягчить запрет на российские фильмы

Глава Нацсовета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Юрий Артеменко считает неоправданным автоматический запрет фильмов с участием российских актеров из «черного списка», предлагая изменить определяющий критерии запрета закон.

«Проблема с так называемыми «черными списками» существует у нас давно — из-за того что человек внесен в «черный список», у нас запрещается демонстрация фильма, в котором он снимался. Но сам фильм не несет пропаганду и имеет международное признание. Однако чисто по формальным признакам эти фильмы запрещены у нас к показу», — цитирует Артеменко издание «Левый берег».

Председатель украинского Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания

назвал в качестве примеров фильмы «Жизнь Пи» и «Ирония судьбы».

«В фильме «Жизнь Пи» он ( Жерар Депардье , который находится в «черном списке», — прим. ВЗГЛЯД) играет две минуты, он там замаскирован под афроамериканца… Его там вообще никто не узнает. Но по формальному признаку этот фильм запрещен у нас к показу. Аналогичная ситуация с «Иронией судьбы», где играет Талызина, подписавшая обращение по Крыму . Хотя не факт, подписала она его или ее просто использовали. Но там же играет Ахеджакова, которая рвала сердце за Украину», — отметил Артеменко.

По его словам, «фильм не несет политических моментов, но мы его запретили из-за этого же принципа».

Юрий Артеменко подчеркнул, что существующий на Украине закон должен быть изменен.

«Личностям нужно запрещать въезд в Украину, нужно возбуждать в отношении них уголовные дела, сажать в тюрьмы. А фильмы оценивать с точки зрения, несут они угрозу Украине или нет. Это большая дискуссия. Закон нужно модернизировать», — отметил глава Нацсовета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

Напомним, Украина не только запрещает прокат множества российских фильмов и сериалов, но и вводит запрет на российские каналы, а также не пускает в страну ряд российских деятелей культуры.

В 2015 году на Украине был обнародован «черный список» деятелей культуры из России , которые «создают угрозу национальной безопасности» страны. В конце 2015 года министерство культуры Украины внесло в перечень еще 43 человека, расширив список до 130 персон.