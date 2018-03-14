Ещё
Экс-глава ВФЛА не видит здравого смысла в решении Украины бойкотировать соревнования в России
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Экс-глава ВФЛА не видит здравого смысла в решении Украины бойкотировать соревнования в России 

Газета.Ru 14 марта 2018
Фото: РИА Новости
Бывший президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентин Балахничев в интервью "Газете.Ru" прокомментировал решение Министерства спорта Украины запретить украинским атлетам выступать на соревнованиях в России.
"С самого начала олимпийского движения декларировалось — спорт находится вне политики. В какой-то период времени спорт даже помогал политике выстраивать отношения между государствами, как это было, например, в 70-е годы. Но сейчас, к сожалению, спорт идет за политикой.
Так что ничего хорошего от украинских спортивных чиновников я не ожидал. Спорт стал частью государственной политики в ведущих странах мира — в том числе и в России, оказавшись заложником тех решений, которые принимает страна. И учитывая негативное развитие событий на Украине, я подобного ждал давно", — сказал Балахничев.
Он также отметил, что украинские спортсмены зависимы от деятельности членов правительства страны и из-за этого страдают.
"В общем, я не вижу в этом решении Украины никакого здравого смысла — вижу тут лишь политические подоплеки. По его вине полностью разрушается содержание спорта: атлеты не могут соревноваться на высочайшем уровне, конкурировать на мировой арене", — заключил Балахничев.
Ранее Министр спорта Украины Игорь Жданов поставил подпись под указом, в котором сообщается, что украинские спортсмены не будут участвовать в соревнованиях на территории России.
Газета.Ru: последние новости
Украина намерена порвать экономические отношения с Россией Савченко пришла на суд над Рубаном и отдала честь Савченко попала в базу данных "Миротворца"
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко поставили ультиматум по Крыму255
Мясорубка в Гудаури43
Умер Александр Павловский4
В ООН сорвали выступление России205
Третья мировая война наступила для Климкина130
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Имущество семьи Фриске решили выставить на торги
Шоу-бизнес
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
03:16
Группа «Пикник» попала в ДТП
Происшествия Шоу-бизнес
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение