Экс-глава ВФЛА не видит здравого смысла в решении Украины бойкотировать соревнования в России 

Бывший президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентин Балахничев в интервью "Газете.Ru" прокомментировал решение Министерства спорта Украины запретить украинским атлетам выступать на соревнованиях в России.
"С самого начала олимпийского движения декларировалось — спорт находится вне политики. В какой-то период времени спорт даже помогал политике выстраивать отношения между государствами, как это было, например, в 70-е годы. Но сейчас, к сожалению, спорт идет за политикой.
Так что ничего хорошего от украинских спортивных чиновников я не ожидал. Спорт стал частью государственной политики в ведущих странах мира — в том числе и в России, оказавшись заложником тех решений, которые принимает страна. И учитывая негативное развитие событий на Украине, я подобного ждал давно", — сказал Балахничев.
Он также отметил, что украинские спортсмены зависимы от деятельности членов правительства страны и из-за этого страдают.
"В общем, я не вижу в этом решении Украины никакого здравого смысла — вижу тут лишь политические подоплеки. По его вине полностью разрушается содержание спорта: атлеты не могут соревноваться на высочайшем уровне, конкурировать на мировой арене", — заключил Балахничев.
Ранее Министр спорта Украины Игорь Жданов поставил подпись под указом, в котором сообщается, что украинские спортсмены не будут участвовать в соревнованиях на территории России.