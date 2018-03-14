Экс-глава ВФЛА не видит здравого смысла в решении Украины бойкотировать соревнования в России

"С самого начала олимпийского движения декларировалось — спорт находится вне политики. В какой-то период времени спорт даже помогал политике выстраивать отношения между государствами, как это было, например, в 70-е годы. Но сейчас, к сожалению, спорт идет за политикой.

Так что ничего хорошего от украинских спортивных чиновников я не ожидал. Спорт стал частью государственной политики в ведущих странах мира — в том числе и в России, оказавшись заложником тех решений, которые принимает страна. И учитывая негативное развитие событий на Украине, я подобного ждал давно", — сказал Балахничев.

Он также отметил, что украинские спортсмены зависимы от деятельности членов правительства страны и из-за этого страдают.

"В общем, я не вижу в этом решении Украины никакого здравого смысла — вижу тут лишь политические подоплеки. По его вине полностью разрушается содержание спорта: атлеты не могут соревноваться на высочайшем уровне, конкурировать на мировой арене", — заключил Балахничев.