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Путин посетил митинг-концерт в Севастополе
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Путин посетил митинг-концерт в Севастополе 

РИА Новости 14 марта 2018
Фото: РИА Новости
СЕВАСТОПОЛЬ, 14 мар — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин прибыл на митинг-концерт "Россия. Севастополь. Крым". Глава государства приплыл к Графской пристани на катере с причала Константиновской батареи.
Акция проходит на площади Нахимова в Севастополе, ожидается, что в ней примут участие более 15 тысяч жителей Севастополя и Крыма. Концерт приурочен к празднованию четвертой годовщины воссоединения полуострова с Россией. На сцене выступят Олег Газманов, группа «Любэ», хор Турецкого, Денис Майданов, Вика Цыганова.
События Русской весны ежегодно отмечаются в Севастополе, начиная со Дня народной воли 23 февраля, когда в 2014 году на многотысячном митинге жители города отказались признавать украинские власти после государственного переворота в Киеве, и заканчивая 18 марта — Днем подписания Договора о вхождении двух новых субъектов в состав Российской Федерации.
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