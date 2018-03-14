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Грызлов рассказал об итогах заседания контактной группы по Донбассу
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Грызлов рассказал об итогах заседания контактной группы по Донбассу 

РИА Новости 14 марта 2018
Фото: РИА Новости
МИНСК, 14 мар — РИА Новости. Контактная группа по Донбассу договорилась о разведении сил в районе Станицы Луганской с 18 марта, сообщил журналистам полпред РФ на минских переговорах Борис Грызлов.
По итогам переговоров контактной группы в среду, он напомнил, что попытки развести силы в районе Станицы Луганской осуществляются уже полтора года.
"Эта ситуация тормозит процесс разведения сил и средств на всей линии соприкосновения, что могло бы стать гарантией полного прекращения огня. Сегодня в очередной раз стороны договорились развести силы в районе Станицы Луганской. Сейчас это 18 марта", — заявил он.
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