Дружбе между Киевом и Москвой пришел конец

МИД Украины подготовил документы по денонсации Договора о дружбе с Россией

«Министр Павел Климкин на нашем комитете по иностранным делам анонсировал, что МИД подготовил предложения для президента по выходу из органов СНГ и денонсации Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией. На вопрос когда можно ожидать таких решений, министр ответил, что решение за главой государства», — написала Залищук в своем Facebook. Народный депутат Светлана Залищук сообщила, что МИД подготовил предложения для президента Петра Порошенко по выходу Украины из СНГ и денонсации Договора о дружбе между Москвой и Киевом.

В январе Москва и Киев синхронно отклонили призыв депутата Госдумы Константина Затулина о денонсации договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве, который 31 мая 1997 года заключили президенты Борис Ельцин и Леонид Кучма. Затулин пояснял газете ВЗГЛЯД, что Украина не денонсирует этот договор, поскольку она считает выгодным для себя его существование.