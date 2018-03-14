Глава UWW считает недопустимым возможный отказ сборной Украины от участия в ЧЕ по борьбе

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Возможный отказ сборной Украины от участия в чемпионате Европы по спортивной борьбе в России раскалывает борцовскую семью, такое решение недопустимо. Об этом ТАСС заявил президент Объединенного мира борьбы (UWW), член исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) Ненад Лалович.

Ранее в среду министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов заявил, что подписал указ, согласно которому украинские спортсмены не будут участвовать в соревнованиях, проходящих на территории России. Чемпионат Европы по спортивной борьбе пройдет с 30 апреля по 6 мая в Каспийске.

"Если Украина не будет принимать участия, это ее проблема, мы не будем только ради кого-то отменять чемпионат. Они сами себе создают проблемы, раскалывают борцовскую семью. Это недопустимо, посмотрим, как МОК будет реагировать. Что будет дальше, трудно сказать", — прокомментировал ситуацию Лалович.

В тексте документа, который опубликовал Жданов, говорится о запрете на участие в стартах и проведении тренировочных сборов на территории России для всех членов национальных команд Украины. При этом спортивным федерациям рекомендовано воздержаться от участия во всех соревнованиях, которые пройдут на территории России.