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Глава UWW считает недопустимым возможный отказ сборной Украины от участия в ЧЕ по борьбе
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Глава UWW считает недопустимым возможный отказ сборной Украины от участия в ЧЕ по борьбе 

ТАСС 14 марта 2018
Фото: ТАСС
МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Возможный отказ сборной Украины от участия в чемпионате Европы по спортивной борьбе в России раскалывает борцовскую семью, такое решение недопустимо. Об этом ТАСС заявил президент Объединенного мира борьбы (UWW), член исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) Ненад Лалович.
Ранее в среду министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов заявил, что подписал указ, согласно которому украинские спортсмены не будут участвовать в соревнованиях, проходящих на территории России. Чемпионат Европы по спортивной борьбе пройдет с 30 апреля по 6 мая в Каспийске.
"Если Украина не будет принимать участия, это ее проблема, мы не будем только ради кого-то отменять чемпионат. Они сами себе создают проблемы, раскалывают борцовскую семью. Это недопустимо, посмотрим, как МОК будет реагировать. Что будет дальше, трудно сказать", — прокомментировал ситуацию Лалович.
В тексте документа, который опубликовал Жданов, говорится о запрете на участие в стартах и проведении тренировочных сборов на территории России для всех членов национальных команд Украины. При этом спортивным федерациям рекомендовано воздержаться от участия во всех соревнованиях, которые пройдут на территории России.
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