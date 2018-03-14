Ещё
Умар Кремлев: Я даже не сомневаюсь, что все украинские боксеры будут на чемпионате мира в Сочи
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Умар Кремлев: Я даже не сомневаюсь, что все украинские боксеры будут на чемпионате мира в Сочи 

Советский спорт 14 марта 2018
Министр спорта Украины подписал указ о неучастии атлетов страны в стартах на территории России
Ранее министр спорта Украины Игорь Жданов разместил указ о запрете выступления украинских спортсменов в любых соревнованиях, проводимых на территории России.
«Мы — боксеры, мы дружественны. Мы не занимаемся политикой, а занимаемся развитием спорта. Я даже не сомневаюсь, что будут все (в Сочи). У нас дружественные отношения (с украинской стороной), помогаем друг другу.
В Харькове (на чемпионате Европы-2017) наших ребят хорошо встретили, по всем аспектам все прошло на высшем уровне. Были наши болельщики, которые скандировали «Россия, Россия» во время выступления наших боксеров. Так что у нас не должно быть каких-то непониманий», — приводит слова Кремлева РИА Новости.
Советский спорт: последние новости
Валентин Балахничев: Ничего хорошего от украинских спортивных чиновников я не ожидал. Спорт идет за политикой Ненад Лалович: Если Украина не примет участие в чемпионате мира по борьбе – это ее проблемы Официальный сайт Федерации биатлона Украины закрыт в знак протеста против решения о бойкоте соревнований в России
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля222
Угроза жизни на Земле, скандал в ООН и другие события дня30
Случилось «что-то страшное»: ЧП на мариупольском заводе33
«Роскосмос» выступил с претензией к американцам50
Заткнитесь. Порошенко поддержал Британию543
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес Рынки
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение