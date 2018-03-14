Умар Кремлев: Я даже не сомневаюсь, что все украинские боксеры будут на чемпионате мира в Сочи

Министр спорта Украины подписал указ о неучастии атлетов страны в стартах на территории России

Ранее министр спорта Украины Игорь Жданов разместил указ о запрете выступления украинских спортсменов в любых соревнованиях, проводимых на территории России.

«Мы — боксеры, мы дружественны. Мы не занимаемся политикой, а занимаемся развитием спорта. Я даже не сомневаюсь, что будут все (в Сочи). У нас дружественные отношения (с украинской стороной), помогаем друг другу.

В Харькове (на чемпионате Европы-2017) наших ребят хорошо встретили, по всем аспектам все прошло на высшем уровне. Были наши болельщики, которые скандировали «Россия, Россия» во время выступления наших боксеров. Так что у нас не должно быть каких-то непониманий», — приводит слова Кремлева РИА Новости.