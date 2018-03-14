Азаров не исключает вероятность очередного госпереворота на Украине

«Перемены могут быть в результате очередного Майдана, революции, очередного госпереворота, а может быть в результате выборов, — предположил Азаров в интервью Ukraine.Ru. — То есть, выборы — это тот же переворот, по большому счету, только осуществленный по закону».

Бывший премьер утверждает, что «честные демократические выборы провести в Украине сейчас невозможно. В стране под управлением власти создана система фальсификации. Но избиратели это понимают. И поэтому результаты выборов, которые власть постарается сфальсифицировать, могут вызвать протесты, которые перерастут в переворот», — считает Азаров.

По мнению Азарова, нынешняя власть уже исчерпала ресурсы доверия у населения страны.

«Четыре года — это максимальный срок в течение которого он (режим Порошенко — ред.) был способен, скажем так, дурить народ, обманывать его, держаться у власти. Ну, думаю, еще может быть год удержаться… А через год режим сменится».

По мнению Азарова, «такой непопулярной власти (как нынешняя — Ред.) у нас в новейшей истории Украины еще никогда не было».

По Конституции Украины очередные выборы президента Украины должны пройти весной, а парламентские — осенью 2019 года.

С полным текстом интервью бывшего премьера Украины Николая Азарова можно ознакомиться здесь