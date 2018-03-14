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Азаров не исключает вероятность очередного госпереворота на Украине
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Азаров не исключает вероятность очередного госпереворота на Украине 

Украина.ру 14 марта 2018
Фото: Украина.ру
«Перемены могут быть в результате очередного Майдана, революции, очередного госпереворота, а может быть в результате выборов, — предположил Азаров в интервью Ukraine.Ru. — То есть, выборы — это тот же переворот, по большому счету, только осуществленный по закону».
Бывший премьер утверждает, что «честные демократические выборы провести в Украине сейчас невозможно. В стране под управлением власти создана система фальсификации. Но избиратели это понимают. И поэтому результаты выборов, которые власть постарается сфальсифицировать, могут вызвать протесты, которые перерастут в переворот», — считает Азаров.
По мнению Азарова, нынешняя власть уже исчерпала ресурсы доверия у населения страны.
«Четыре года — это максимальный срок в течение которого он (режим Порошенко — ред.) был способен, скажем так, дурить народ, обманывать его, держаться у власти. Ну, думаю, еще может быть год удержаться… А через год режим сменится».
По мнению Азарова, «такой непопулярной власти (как нынешняя — Ред.) у нас в новейшей истории Украины еще никогда не было».
По Конституции Украины очередные выборы президента Украины должны пройти весной, а парламентские — осенью 2019 года.
С полным текстом интервью бывшего премьера Украины Николая Азарова можно ознакомиться здесь
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