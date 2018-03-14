Украина официально «бойкотировала» соревнования в России

Украинский министр молодежи и спорта Игорь Жданов подписал указ, запрещающий украинским спортсменам участвовать в любых соревнованиях на территории России . Об этом чиновник сообщил на своей странице в Facebook.

«Соревнования в России, с оглядкой на внутреннюю и внешнюю политику этого государства, стали просто опасными для наших спортсменов», — написал Жданов.

Он добавил, что до подписания указа украинцы не могли участвовать только в коммерческих кубках, которые организовывали российские бизнесмены.

Министр также призвал международные спортивные федерации не назначать соревнований на территории России. По его мнению, в РФ «систематически пренебрегают международным законодательством в сфере спорта».

В конце февраля члены женской сборной Украины по биатлону заявляли, что не будут бойкотировать этап Кубка мира в Тюмени , который пройдет с 22 по 25 марта. Спортсменки подчеркивали, что не хотят «лишать себя соревнований». Они отметили, что бывали в Тюмени не раз, «и никаких проблем не возникало».