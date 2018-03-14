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Украина официально «бойкотировала» соревнования в России
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Украина официально «бойкотировала» соревнования в России 

Рамблер 14 марта 2018
Фото: Reuters
Украинский министр молодежи и спорта Игорь Жданов подписал указ, запрещающий украинским спортсменам участвовать в любых соревнованиях на территории России. Об этом чиновник сообщил на своей странице в Facebook.
«Соревнования в России, с оглядкой на внутреннюю и внешнюю политику этого государства, стали просто опасными для наших спортсменов», — написал Жданов.
Он добавил, что до подписания указа украинцы не могли участвовать только в коммерческих кубках, которые организовывали российские бизнесмены.
Министр также призвал международные спортивные федерации не назначать соревнований на территории России. По его мнению, в РФ «систематически пренебрегают международным законодательством в сфере спорта».
В конце февраля члены женской сборной Украины по биатлону заявляли, что не будут бойкотировать этап Кубка мира в Тюмени, который пройдет с 22 по 25 марта. Спортсменки подчеркивали, что не хотят «лишать себя соревнований». Они отметили, что бывали в Тюмени не раз, «и никаких проблем не возникало».
До этого стало известно, что биатлонисты из США бойкотируют российский этап Кубка мира. По словам представителей американских спортсменов, такое решение было принято «в поддержку чистого спорта и ради собственной безопасности», так как Россия «не соответствует правилам Всемирного антидопингового агентства (WADA)». Бойкот также поддержал международный союз биатлонистов Чехии (IBU). Бойкотировать соревнования в Тюмени призывал и обладатель «серебра» Олимпиады-2018, шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон.
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