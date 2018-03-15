Савченко пошла против Порошенко

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Савченко: я дала показания против Порошенко в судебных инстанциях Европы 

RT на русском 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко заявила, что она дала показания в европейских юридических судебных инстанциях относительно коррупции президента Украины Петра Порошенко. Об этом сообщает «Украинская правда».
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Она заявила, что три дня находилась в европейских странах.
«Я успела дать показания в юридических судебных инстанциях Европы против коррупции Порошенко, против преступности нашей власти и политических преследований», — сказала Савченко после допроса в Службе безопасности Украины (СБУ).
Также Савченко заявила, что исключение её из комитета национальной обороны Верховной рады Украины является преступлением.
Она считает незаконным и представление о лишении депутатской неприкосновенности в её отсутствие, которое внёс в Раду генпрокурор Украины Юрий Луценко.
Ранее ФАН сообщал, что Савченко возле здания СБУ призвала задуматься о свержении власти на Украине.
RT на русском: последние новости
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