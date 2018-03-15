Савченко пошла против Порошенко

Савченко: я дала показания против Порошенко в судебных инстанциях Европы

«Я успела дать показания в юридических судебных инстанциях Европы против коррупции Порошенко, против преступности нашей власти и политических преследований», — сказала Савченко после допроса в Службе безопасности Украины (СБУ). Она заявила, что три дня находилась в европейских странах.

Также Савченко заявила, что исключение её из комитета национальной обороны Верховной рады Украины является преступлением.

Она считает незаконным и представление о лишении депутатской неприкосновенности в её отсутствие, которое внёс в Раду генпрокурор Украины Юрий Луценко

Ранее ФАН сообщал, что Савченко возле здания СБУ призвала задуматься о свержении власти на Украине.