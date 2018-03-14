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В украинских школах отменят некоторые предметы
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В украинских школах отменят некоторые предметы 

Свободная пресса 14 марта 2018
Министерство образования Украины приняло решение поставить эксперимент на детях и отменить «ненужные» предметы.
Как сообщает «ФАН», в некоторых школах Украины вводится экспериментальная учебная программа, которая предусматривает отмену таких предметов, как физика, химия, биология. Взамен данных предметов школьники с 1 сентября будут изучать так называемый интегрированный курс «Естественные науки».
Экспериментальные программы предназначены для общественно-гуманитарного, спортивного и художественно-эстетического направления.
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