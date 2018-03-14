В украинских школах отменят некоторые предметы

Министерство образования Украины приняло решение поставить эксперимент на детях и отменить «ненужные» предметы.

Как сообщает «ФАН», в некоторых школах Украины вводится экспериментальная учебная программа, которая предусматривает отмену таких предметов, как физика, химия, биология. Взамен данных предметов школьники с 1 сентября будут изучать так называемый интегрированный курс «Естественные науки».

Экспериментальные программы предназначены для общественно-гуманитарного, спортивного и художественно-эстетического направления.

Новости Украины: Украинских школьников оставят без Толстого и Достоевского