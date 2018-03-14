«Как будто полили дерьмо шоколадом»

Guardian: международные наблюдатели бьют тревогу из-за роста национализма на Украине

Представители международных организаций всерьёз обеспокоены в связи с ростом национализма на Украине и обвиняют правительство в нежелании его обуздать, пишет The Guardian . По мнению наблюдателей, многие из радикальных организаций связаны с главой МВД Украины Арсеном Аваковым , которого считают одним из возможных преемников президента Порошенко. Эксперты предупреждают, что Аваков формирует собственную «частную армию», отмечается в статье.

Члены украинской ультранационалистической организации «Национальные дружины», которая тесно связана с ультраправой группировкой «Азов», уверены, что в идее национализма нет ничего негативного. Причём число их приверженцев на Украине растёт, и это вызывает серьёзное беспокойство у международных наблюдателей, пишет The Guardian.

«Азов» — это ультраправая группировка, у которой есть военное крыло, состоящее из откровенных неонацистов, и политическое крыло — партия «Национальный корпус», поясняет автор.

«В национал-социализме как политической идее нет ничего дурного. Не знаю, почему он у всех сразу же ассоциируется с концентрационными лагерями», — подчеркнул один из членов «Национальных дружин» по имени Алексей в беседе с корреспондентом The Guardian.

По словам членов «Национальных дружин», помимо борьбы с незаконной вырубкой леса, они намереваются бороться с уличной преступностью, торговлей наркотиками и распитием алкогольных напитков в общественных местах.

«Нас много. Мы не боимся применять силу для того, чтобы помочь навести порядок на Украине», — цитирует The Guardian недавнее заявление этой организации.

В частности, 29 января этого года представители «Национальных дружин» явились на заседание муниципального совета в Черкассах в центральной части Украины и не давали чиновникам покидать здание до тех пор, пока они не примут проект бюджета города, работа над которым слишком долго затягивалась, сообщается в статье.

Как утверждают в этой националистической организации, её члены — это исключительно добровольцы, а все расходы покрываются только за счёт добровольных пожертвований, сделанных предпринимателями и частными лицами. В рядах «Национальных дружин» есть и «ветераны» вооружённого конфликта на востоке Украины, и «бывшие футбольные хулиганы», которые принимали активное участие в «революции 2013-2014 годов», поясняет автор: «Многие из них не помнят, какой была жизнь в Советском Союзе. Они выросли в свободной Украине, где уровень доверия к правоохранительным органам остаётся очень низким, несмотря на недавно проведённые реформы полиции».

«Недавняя реформа полиции — как будто полили дерьмо шоколадом. Но это всё равно дерьмо, разве нет?» — подчеркнул в интервью The Guardian один из членов «Национальных дружин».

Хотя они функционируют уже целый год и даже «патрулируют улицы» в украинских городах и посёлках, однако в центр внимания широкой общественности эта организация попала лишь в конце февраля, когда около 600 её членов прошли маршем в центре Киева, отмечает автор. При этом на некоторых из них была надета камуфляжная форма, другие были одеты в чёрное, а их лица скрывали балаклавы. Кульминацией этой «провокационной демонстрации силы» стала освещаемая факелами крепость, где члены дружин принесли «клятву верности» украинскому депутату-ультранационалисту Андрею Билецкому , бывшему командиру батальона «Азов», который теперь возглавляет партию «Национальный корпус», пишет The Guardian.

«Когда власти бессильны и не могут решать жизненно важные для общества вопросы, тогда простые, обыкновенные люди вынуждены брать ответственность на себя», — заявлял сам Билецкий в интервью украинской прессе.

Не далее как в 2010 году бывший командир батальона « Азов уверял, что «миссия украинского народа» заключается в том, чтобы «повести за собою Белые народы всего мира в последний крестовый поход… против возглавляемого семитами недочеловечества», говорится в статье, однако в последние годы он несколько «смягчил» свою риторику.

Хотя украинские законы разрешают невоенизированным гражданским организациям оказывать помощь правоохранительным органам, многие обозреватели сравнили февральскую церемонию «Национальных дружин» в центре Киева с Германией 1930-х годов. Эксперты также выражают опасения, что «шаткая украинская демократия» может рухнуть под напором ультранационалистов, активно укрепляющих свои позиции, сообщает The Guardian. По имеющимся данным, «Национальный корпус» и другие ультраправые партии сегодня находят поддержку только у 5% жителей Украины. Однако аналитики отмечают, что на фоне экономической и социальной нестабильности в стране они способны повысить свою популярность, говорится в статье.

«Нас беспокоит рост национализма на Украине и очевидное нежелание правительства обуздать его. Международные спонсоры и сторонники Украины должны испытывать сильную тревогу», — подчеркнула в интервью The Guardian Таня Купер, сотрудница международной организации Human Rights Watch.

Однако представители «Национальных дружин» уверяют, что эти опасения беспочвенны: «Если мир обеспокоен угрозой украинского неонацизма, могу вас заверить, что мы не неонацисты. Мы просто люди, которые хотят сделать нашу страну лучше. Мы не собираемся добиваться господства одних людей над другими», — заявил представитель «Национальных дружин» Игорь Вдовин.

В то же время Вдовин отметил, что «не может отвечать» за всех тех членов организации, которые придерживаются каких-либо неонацистских взглядов. «Люди испугались, увидев, насколько организованным и дисциплинированным был марш в Киеве. Но почему мы должны извиняться за то, что наши люди способны выполнять задачи, которые перед ними ставятся?» — подчеркнул в беседе с журналистами Степан Холовко, ещё один высокопоставленный член «Национального корпуса».

Как полагает глава группы мониторинга прав национальных меньшинств Вячеслав Лихачёв, деятельность этих дружин сейчас направлена на то, чтобы выделить «Национальный корпус» среди других ультранационалистических партий в преддверии парламентских выборов, намеченных на следующий год.

«Они пытаются доказать, что у них есть множество убеждённых активистов, которых они могут мобилизовать», — заявил Лихачёв в беседе с корреспондентом The Guardian.