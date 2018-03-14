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В Харькове разрисовали красной краской памятник УПА*
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В Харькове разрисовали красной краской памятник УПА* 

РИА Новости 14 марта 2018
КИЕВ, 14 мар — РИА Новости. Неизвестные разрисовали красной краской памятник бойцам Украинской повстанческой армии* (УПА*), в Харькове, сообщила в среду пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.
"Полицейские Харькова устанавливают лиц, которые разрисовали памятник в центре города", — говорится в сообщении. На фотографиях, которые обнародованы вместе с сообщением, видно, что на памятнике бойцам УПА* нарисовали нацистскую символику.
По данным полиции, сообщение о происшествии поступило во вторник вечером, на месте работала следственно-оперативная группа. Полицейские решают вопрос об открытии уголовного дела.
Украинская повстанческая армия* была сформирована в октябре 1942 года как боевое крыло Организации украинских националистов. УПА* действовала преимущественно на западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. После окончания Великой Отечественной войны она продолжала действовать против советской власти экстремистскими методами — жертвами боевиков УПА* становились представители интеллигенции и местных органов власти, комсомольские и партийные активисты.
Президент Петр Порошенко в мае 2015 года дал ОУН-УПА* статус «борцов за независимость» Украины, а ее участникам — право на соцгарантии. Москва это решение осудила, отметив, что «Украина — это та страна, где неонацисты от слов перешли к делу и убили тысячи гражданских лиц» и что «подобным действиям надо давать адекватную оценку на международном уровне».
* Организация, деятельность которой запрещена в России
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