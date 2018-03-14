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В Париже потворствуют украинским властям, считает российский посол
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В Париже потворствуют украинским властям, считает российский посол 

РИА Новости 14 марта 2018
Фото: РИА Новости
ПАРИЖ, 14 мар — РИА Новости, Виктория Иванова. Франция разделяет мнение о том, что минские соглашения являются безальтернативным путем решения конфликта на востоке Украины, заявил посол России во Франции Алексей Мешков в интервью РИА Новости.
"Мы с нашими французскими партнерами сходимся в том, что разработанные в «Нормандском формате» и утвержденные резолюцией СБ ООН минские соглашения — безальтернативный путь решения конфликта", — сказал дипломат.
Он отметил, что «мы все с вами прекрасно видим, что Киев фактически ничего не делает для реализации минского комплекса мер, и это отнюдь не облегчает работу в „Нормандском формате“.
»Жаль, что в западных столицах, в том числе и в Париже, закрывают на это глаза, потворствуют украинским властям. При этом пытаются переложить ответственность за пробуксовку мирного процесса на «сепаратистов» и Россию", — подчеркнул Мешков.
По его словам, «хотелось бы рассчитывать, что наши французские партнеры будут более настойчиво добиваться того, чтобы Киев выполнял принятые на себя обязательства».
"Что касается России, то мы свои обязательства выполняем. На сегодня, наверное, нет более настойчивого проводника минского комплекса мер, чем Российская Федерация", — заключил посол.
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