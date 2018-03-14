Экс-глава МВД Украины отрицает причастность к «антиукраинскому заговору»

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Бывший глава министерства внутренних дел Украины Виталий Захарченко отрицает свою причастность к «антиукраинскому заговору в интересах спецслужб РФ», о раскрытии которого ранее заявила Служба безопасности Украины.

СБУ в среду сообщила, что разоблачила и блокировала деятельность «антиукраинской сети», участники которой якобы причастны к организации провокационных акций «в интересах спецслужб РФ», заявив, что финансирование осуществлялось окружением Захарченко.

"С подачи СБУ «Громадське» (украинское «Общественное ТВ» — ред.) и некоторые другие украинские издания разразились «разоблачительной шпионской сенсацией» в мой адрес… Что могу сказать доблестным «штирлицам» Порошенко: я, конечно, очень хорошо информирован о том, что происходит на Украине, и прекрасно знаю, кто и чем там занимается… Более того, я доподлинно знаю, кто кого и по какой причине «сливает» в отчаянной борьбе за оплату различных политических акций самого разного направления… Именно поэтому в этой грязной деятельности я не принимал и не намерен принимать участия в будущем", — заявил РИА Новости Захарченко.

СБУ регулярно заявляет о задержаниях «агентов российских спецслужб» и россиян, которые якобы готовят диверсии на Украине. Москва неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта, и никаких агентов российских спецслужб и войск на Украине нет. Накануне ведомство заявило о проведении обысков по всей стране у людей, которые якобы «способствуют РФ в проведении антиукраинских акций». Сообщалось об изъятии пропагандистских материалов, оружия, взрывчатки и «других доказательств».