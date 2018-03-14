Колесниченко: «защитники» украинского языка не говорят на нем сами

Экс-депутат Верховной Рады Украины Вадим Колесниченко отметил, что активнее всех против русского языка в «незалежной» выступают люди, которые сами не умеют говорить на украинском. Об этом он сказал в эфире канала PolitWera.

«Русскоязычные украинцы поливают помоями русский язык, не говоря ни слова на украинском языке, они прославляют украинский язык только потому, что на украинском говорят люди с оружием, которые объясняют: «Ты будешь патриотом, если ты будешь говорить на украинском языке и выступать против России », — цитирует «ФАН» Колесниченко.

Он также подчеркнул, что так называемые «защитники» украинского языка не говорят на нем сами, а в лучшем случае владеют суржиком или галицким диалектом. По его словам, предметом гордости таких активистов становится оскорбление продавцов или официантов, не владеющих украинским, а также разбитые витрины кафе и магазинов.

Напомним, ранее Минобразования Украины приказало сотрудникам говорить только по-украински. А за «надругательство» над украинским даже предлагают штрафовать, арестовывать и сажать в тюрьму. Дополнительно чиновников обяжут сдавать экзамены на грамотность, а с полицейских, учителей и врачей за разговоры на русском будут взыскивать от трех до семи тысяч гривен.

Ранее сообщалось, что украинскую писательницу возмутило «море» русскоговорящих в Киеве.

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