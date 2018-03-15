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Все больше россиян видят пользу в присоединении Крыма к России
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Все больше россиян видят пользу в присоединении Крыма к России 

BFM.RU 15 марта 2018
Фото: dp.ru
Подавляющее большинство граждан РФ (86%, как и в марте 2014 года) по-прежнему поддерживают вхождение Крыма в состав РФ, не согласен с этим фактом каждый десятый (10% против 7% ранее). Таков итог опроса «Левада-Центра», сообщает «Интерфакс».
В целом, по мнению респондентов, воссоединение с Крымом принесло РФ больше пользы (70%), чем вреда (15%). Причем уверенность в этом заметно окрепла: в сентябре 2017 года о пользе присоединения Крыма говорили 63%, в августе и ноябре 2015 года — 59%. Затруднились сказать, пошло ли на пользу России присоединение Крыма, 16% участников опроса. По данным социологов, с мнением, что в ситуации с Крымом Россия нарушила международные обязательства и договоренности, согласны 14% респондентов, почти три четверти (74%) опрошенных не поддерживают этот тезис. Нет ответа у 12%.
Рассуждая о том, каким образом будут развиваться отношения между Россией и Западом после конфликта вокруг Украины и Крыма, 46% респондентов предположили, что «все постепенно будет спущено на тормозах», и отношения постепенно вернутся к тем, которые были до этого инцидента». В то же время треть (34%) полагает, что «нас ожидает нарастание напряжения в отношениях, новый виток „холодной войны“. Затруднился ответить каждый пятый (20%).
Опрос был проведен в 136 населенных пунктах, 52 субъектах РФ с 7 по 12 марта 2018 года. На вопросы социологов ответили 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше.
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