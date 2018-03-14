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Министерство госбезопасности ЛНР раскрыло схему ареста Рубана на Украине
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Министерство госбезопасности ЛНР раскрыло схему ареста Рубана на Украине 

Деловая газета «Взгляд» 14 марта 2018
Фото: Русская Весна
Руководителя центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана арестовали по схеме, аналогичной схеме вывоза оружия из Донбасса, на фоне конфликта спецслужб Украины, сообщили в пресс-службе министерства госбезопасности ЛНР.
«МГБ располагает данными о создании спецслужбами Украины канала поставки оружия, числившегося на складах Донбасса, на территорию, подконтрольную Киеву… По имеющимся данным, аналогичная схема была задействована для ареста председателя общественной организации «Офицерский корпус» Владимира Рубана в связи с усиливающимся конфликтом между Службой безопасности и Главным управлением разведки министерства обороны Украины за право контролировать Донбасс», — передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.
Там уточнили, что схема вывоза оружия, спрятанного украинскими силовиками при отступлении, была раскрыта агентом главного управления разведки минобороны Украины Иваном Катышевым, которого задержали в ЛНР в марте 2017 года при ликвидации диверсионной группы.
Напомним, Рубана задержали на КПВВ в Донбассе 8 марта. Его обвиняют в подготовке терактов на Украине и покушения на президента Петра Порошенко.
С начала конфликта в Донбассе глава «Офицерского корпуса» занимался переговорами об освобождении пленных, выполняя функцию посредника между сторонами переговоров.
Пресс-секретарь МВД Украины Артем Шевченко рассказал о том, что спецоперация по нейтрализации Рубана продолжалась около 10 месяцев.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала об аресте Рубана.
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