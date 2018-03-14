Министерство госбезопасности ЛНР раскрыло схему ареста Рубана на Украине 

Руководителя центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана арестовали по схеме, аналогичной схеме вывоза оружия из Донбасса, на фоне конфликта спецслужб Украины, сообщили в пресс-службе министерства госбезопасности ЛНР.
«МГБ располагает данными о создании спецслужбами Украины канала поставки оружия, числившегося на складах Донбасса, на территорию, подконтрольную Киеву… По имеющимся данным, аналогичная схема была задействована для ареста председателя общественной организации «Офицерский корпус» Владимира Рубана в связи с усиливающимся конфликтом между Службой безопасности и Главным управлением разведки министерства обороны Украины за право контролировать Донбасс», — передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.
Там уточнили, что схема вывоза оружия, спрятанного украинскими силовиками при отступлении, была раскрыта агентом главного управления разведки минобороны Украины Иваном Катышевым, которого задержали в ЛНР в марте 2017 года при ликвидации диверсионной группы.
Напомним, Рубана задержали на КПВВ в Донбассе 8 марта. Его обвиняют в подготовке терактов на Украине и покушения на президента Петра Порошенко.
С начала конфликта в Донбассе глава «Офицерского корпуса» занимался переговорами об освобождении пленных, выполняя функцию посредника между сторонами переговоров.
Пресс-секретарь МВД Украины Артем Шевченко рассказал о том, что спецоперация по нейтрализации Рубана продолжалась около 10 месяцев.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала об аресте Рубана.