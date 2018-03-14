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Украинцы недовольны зарплатой
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Опрос: 85 процентов украинцев недовольны зарплатой 

Российская Газета 14 марта 2018
Фото: РИА Новости
Подавляющее большинство граждан Украины недовольны своей заработной платой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты опроса Research & Branding Group.
Только 12 процентов опрошенных украинцев сказали, что им хватает зарабатываемых денег. При этом 85 процентов участников исследования заявили, что недовольны зарплатой.
Больше всего недовольных приходится на граждан старше 40 и 50 лет. Также отмечается, что чаще не устраивает размер получаемых денег женщин, чем мужчин.
Опрос проводился на территории Украины, подконтрольной Киеву.
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