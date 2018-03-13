Ещё
Порошенко обратился к G7 с призывом по РФ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Порошенко призвал страны G7 не признавать выборы президента России в Крыму 

RT на русском 9 часов назад
Фото: Reuters
Украинский лидер Пётр Порошенко призвал страны «Большой семёрки» не признавать выборы президента России в Крыму, а также не направлять на полуостров своих наблюдателей. Об этом сообщается на сайте президента Украины.
«Это было бы критически важным для нас получить ваше твёрдое заявление об осуждении и непризнании российских выборов в Крыму», — сказал Порошенко в ходе встречи с послами стран G7.
Глава государства отметил, что в Киеве ценят твёрдую предварительную позицию государств.
«Было бы также важным, чтобы вы не позволили вашим гражданам посетить Крым с целью мониторинга выборов там. Это может разрушить политику «единого голоса» по выборам в Крыму», — добавил Порошенко отметив, что он, в частности, имеет ввиду представителей Австрии, Финляндии и Франции.
Ранее Порошенко заявил о намерении ввести санкции в отношении организаторов выборов президента России в Крыму.
RT на русском: последние новости
Как меняется отношение западных политиков к расследованию крушения MH17 над Донбассом Зачем СБУ провела массовые обыски в квартирах украинских активистов и журналистов СМИ сообщили о задержании на Украине главы Центра освобождения пленных
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умер Стивен Хокинг161
Запад изменил мнение о роли РФ в крушении MH17408
Генерал США пожаловался на российские ЗРК в Сирии138
Раскрыта главная причина увольнения Тиллерсона12
Джуна предсказала судьбу России127
Видео
Слоненка спасли ковшом экскаватора
В мире
01:50
Наследника «Сатаны» показали вблизи
Оружие
06:32
Путин назвал беду России
Политика
05:08
Ядовитый BMW: версии отравления Скрипаля
Происшествия В мире
01:06
«Не надо пугать ядерную державу»
Политика
09:55
Принято решение по конфликту «Газпрома» и Украины
Компании Экономика
09:55
Названы сроки разрыва газовых контрактов с Украиной
Компании
00:24
Захарова пригрозила всем британским СМИ в РФ
Политика
02:03
Киев испугался замыслов Собчак
Украина В мире
00:44
На Ямале морж остановил работу вахтовиков
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение