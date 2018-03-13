Порошенко обратился к G7 с призывом по РФ

Украинский лидер Пётр Порошенко призвал страны «Большой семёрки» не признавать выборы президента России в Крыму, а также не направлять на полуостров своих наблюдателей. Об этом сообщается на сайте президента Украины.
«Это было бы критически важным для нас получить ваше твёрдое заявление об осуждении и непризнании российских выборов в Крыму», — сказал Порошенко в ходе встречи с послами стран G7.
Глава государства отметил, что в Киеве ценят твёрдую предварительную позицию государств.
«Было бы также важным, чтобы вы не позволили вашим гражданам посетить Крым с целью мониторинга выборов там. Это может разрушить политику «единого голоса» по выборам в Крыму», — добавил Порошенко отметив, что он, в частности, имеет ввиду представителей Австрии, Финляндии и Франции.
Ранее Порошенко заявил о намерении ввести санкции в отношении организаторов выборов президента России в Крыму.