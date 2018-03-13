Задержание Рубана на Украине произошло во время визита в Донбасс главы ЦРУ 

Главу Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана задержали на Украине в то же время, когда Майк Помпео, занимавший пост директора ЦРУ, приехал в Донбасс, сообщают украинские СМИ.
Помпео посетил Украину 8 марта по приглашению главы СБУ Василия Грицака. Директор ЦРУ посетил районы, прилегающие к линии соприкосновения в Донбассе. В частности, он побывал в Краматорске, пишет ZN.UA.
«Именно в это время проходило задержание руководителя Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана», — подчеркивает издание, отмечая, что в СБУ отказались комментировать эту информацию.
Напомним, Рубана задержали в Донбассе 8 марта. Его обвиняют в подготовке терактов на Украине и покушения на президента Петра Порошенко.