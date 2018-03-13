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В СЖР осудили намерение Киева заблокировать доступ к российским сайтам
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В СЖР осудили намерение Киева заблокировать доступ к российским сайтам 

РИА Новости 13 марта 2018
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Намерение Украины рассмотреть вопрос о запрете доступа к российским интернет-ресурсам может стать очередным наступлением на свободу печати, но в этом вопросе должен победить здравый смысл, говорится в официальном заявлении Союза журналистов России (СЖР).
Ранее мининформ Украины заявил о намерении заблокировать 21 интернет-ресурс Донбасса и Крыма, среди которых есть и сайты СМИ, в том числе «РИА Новости Крым». Сообщается, что перечень сайтов отправлен на рассмотрение экспертного совета при министерстве.
"Решение Украины рассмотреть вопрос о запрете ряда интернет-СМИ, в том числе «РИА Новости Крым» может стать очередным наступлением на свободу печати в соседней стране. СЖР выражает большое сожаление по поводу данного факта, мы надеемся, что здравый смысл, в конечном счёте, возобладает", — говорится в заявлении организации, размещенном на ее официальном сайте во вторник.
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