СБУ выдворила польского студента, который сжег герб Украины в камине

"За хулиганские действия, которые открыто унижали национальную честь и достоинство украинцев, а также могли привести к разжиганию национальной ненависти, сотрудники СБУ решили принудительно вернуть гражданина Польши, который учился в одном из вузов Тернополя", — говорится в сообщении. СБУ депортирует в Польшу студента тернопольского вуза, который сжег в камине ресторана изображение герба Украины . Об этом говорится в сообщении областного управления ведомства в Facebook.

Правоохранители установили, что 19-летний польский студент во время отдыха в ресторане с друзьями сжег стилизованное изображение герба Украины, которое висело на стене зала.

Молодого человека депортировали в Польшу 12 марта и запретили въезд на Украину сроком на три года.