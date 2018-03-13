Шеслер: Украинские власти борются с инакомыслием

В комментарии изданию Ukraina.ru эксперт подчеркнула, что на Украине продолжаются самые вопиющие нарушения демократии — давление на свободу слова.

«Власти борются с инакомыслием, а средства массовой информации, естественно, являются их врагом, поскольку имеют возможность распространять правдивую информацию о том, что сегодня творится на Украине. Репрессии не прекращаются и при этой власти не прекратятся», — заявила глава Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер.

Накануне пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская объявила о проведении более 25 обысков по всей стране, большинство из которых прошли в домах журналистов. Вчера силовики провели следственные действия в квартире киевского журналиста Юрия Лукашина, по информации издания «Страна.ua», в рамках уголовного производства об «информационной агрессии со стороны неустановленных представителей Российской Федерации и оккупационных властей Крыма » против Украины. Расследование дела ведёт прокуратура Автономной Республики Крым, входящая в структуру Генеральной прокуратуры Украины. Кроме того, в Николаеве обыскам подверглась руководителя Русского центра культуры Евгении Бондаренко, которая совмещает общественную и журналистскую деятельность.

Шеслер также отметила, что в поле зрения украинских спецслужб оказались не только журналисты, но и администраторов групп в соцсетях. Так, в конце февраля в Мариуполе задержали руководителей сообщества, которое выступало против войны в Донбассе, листовки антивоенного характера, которые они пытались распространять, изъяли, и теперь фигурантам дела инкриминируют измену Родине.