В отравлении Скрипаля заинтересована Украина

Британскую версию причин отравления экс-полковника ГРУ Скрипаля одним из первых поддержал Киев. Более того — Украина даже хочет «помочь с расследованием». Однако ряд косвенных признаков показывает, что реальное расследование может привести совсем не в ту сторону, на которую рассчитывают в Киеве.
По утверждению британского премьера Терезы Мэй, орудием преступления стало химическое оружие из семейства веществ «Новичок», созданное во времена СССР и производившееся на территории бывшего Союза. Лондон не представил никаких доказательств вины России. Но крайне забавно, что одним из первых поддержал британскую версию глава МИД Украины Павел Климкин. Он не только выказал готовность Киева «помочь с расследованием», но и, не дожидаясь его результатов, объявил — следы отравления «ведут в Россию».
Забавно это именно потому, что история с отравлением играет на руку не только Великобритании, но и Украине. Такую версию выдвинул экс-глава ФСБ, член комитета Госдумы по безопасности Николай Ковалев. Украина «заинтересована в том, чтобы показать Россию такой страной-агрессором», — пояснил депутат. «Жертвой агрессии» в таком случае оказывается уроженец Киева Скрипаль. Бывший директор ФСБ отметил, что газ «Новичок» мог храниться на территории любой бывшей республики СССР, в том числе на Украине.
«Россия ликвидировала все химическое оружие, включая «Новичок». Это запротоколировано Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО)», — отметил сенатор, ветеран спецслужб Игорь Морозов.
В 1997 году Россия ратифицировала Конвенцию о запрещении химоружия, в сентябре прошлого года президенту Владимиру Путину в присутствии представителя ОЗХО было доложено о полной ликвидации.
«Среди разработчиков газа «Новичок» был и небезызвестный Вил Мирзаянов, который со всеми результатами в 1992 году сбежал в США, — сказал газете ВЗГЛЯД член комиссии ООН по химическому и биологическому оружию (1998-2003 гг.), химик Игорь Никулин. — После этого было признано нецелесообразным вообще ставить на вооружение российской армии данное отравляющее вещество. Вся формула была известна потенциальным противникам. На вооружение российской армии данное отравляющее вещество никогда не поступало. И на территории РФ никогда не производилось».
Но след «Новичка» может вывести на другие страны бывшего СССР, также предположил в беседе с газетой ВЗГЛЯД сенатор Игорь Морозов. «Для проведения спецопераций британских спецслужб могли использоваться их возможности и в бывших соцстранах, в том числе и на Украине», — заметил ветеран российской разведки.
В пользу такой версии говорят сообщения о слабом контроле над доставшейся Украине частью арсенала химоружия, «утечках» с Украины и бесконтрольном использовании запрещенных вооружений. Сообщения об утечке боевых отравляющих веществ с территории Украины начали появляться с 1990-х годов. Так, в 1997 году тайваньское издание Independent Morning Post со ссылкой на доклад разведки Тайваня опубликовало доказательства факта продажи Украиной Китаю боевого отравляющего вещества — зарина. Предположительно, он хранился на территории войсковой части А-0312 в Полтавской области. В 2011 году сообщалось о том, что на территории этой части остается 7 тонн зарина и 1 тонна газа VX. Зарин и VX запрещены Конвенцией о химическом оружии, к которой Украина присоединилась в 1993 году. Газ VX относится к тому же классу фосфорорганических отравляющих веществ, что и «Новичок».
Сообщения о «газовых поставках» с Украины поступали и в новейшие времена. Так, в апреле прошлого года замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин предупредил: есть сведения о возможной отгрузке в морском порту Мариуполя боеприпасов с отравляющими веществами. По утверждению разведки ДНР, поставки велись в регион Ближнего Востока.
В ДНР заявляли об использовании киевскими силовиками химоружия (зарина и иприта) в ходе боевых действий. О том, что ВСУ скрывают факт наличия химоружия (хранимого на складе в Станично-Луганском районе Луганской области), в апреле прошлого года заявлял официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. Наконец, в сентябре 2017 года, после пожаров на складах ВСУ в Виннице, генштаб украинской армии счел необходимым разъяснить — на складах не было химического оружия.
Вырабатывался ли газ «Новичок» («вещество А-232» и т.п.) именно на Украине, доподлинно неизвестно. Известно о производстве в Узбекской ССР, в городе Нукус, — указывает Игорь Никулин.
«Все разработки остались в независимом Узбекистане. В 1992 году этот завод в Нукусе ликвидировали. Соответственно у них были и образцы, и некоторое количество этого вещества», — отметил Никулин.
Известно, что утилизацией занимались представители США. Дальнейшие следы «расползания» материалов и технологии производства отследить сложно.
В пользу контролируемого отравления свидетельствует тот факт, что никто из пострадавших — ни Скрипаль и его дочь, ни другие жертвы отравления — не умер при использовании такого крайне токсичного вещества. «Значит, им вовремя вкололи антидот, значит, этот процесс был контролируемым», — полагает экс-сотрудник комиссии ООН по химическому и биологическому оружию Игорь Никулин.
«Проблема также в том, что «прекурсоры такого вещества можно изготовить в любой достаточно развитой химической лаборатории», — отмечает в беседе с газетой ВЗГЛЯД военный эксперт Виктор Мураховский.
Поскольку «исходные вещества для изготовления прекурсоров известны», изготовить газ «можно хоть на Украине», отмечает Мураховский.
«Смысла нам травить Скрипаля никакого не было: он никакой серьезной угрозы безопасности нам не нес. А вот Украине раскрутить антироссийский скандал было бы очень выгодно», — резюмировал в комментарии газете ВЗГЛЯД первый вице-президент Академии геополитических проблем, доктор военных наук, Константин Сивков.
Так как вещество разрабатывалось в СССР и им же принималось на вооружение, то запасы вполне могли быть и на Украине, указал военный эксперт.