В отравлении Скрипаля заинтересована Украина

В отравлении Скрипаля крайне заинтересована Украина

Британскую версию причин отравления экс-полковника ГРУ Скрипаля одним из первых поддержал Киев. Более того — Украина даже хочет «помочь с расследованием». Однако ряд косвенных признаков показывает, что реальное расследование может привести совсем не в ту сторону, на которую рассчитывают в Киеве.

По утверждению британского премьера Терезы Мэй , орудием преступления стало химическое оружие из семейства веществ «Новичок», созданное во времена СССР и производившееся на территории бывшего Союза. Лондон не представил никаких доказательств вины России . Но крайне забавно, что одним из первых поддержал британскую версию глава МИД Украины Павел Климкин . Он не только выказал готовность Киева «помочь с расследованием», но и, не дожидаясь его результатов, объявил — следы отравления «ведут в Россию».

«Среди разработчиков газа «Новичок» был и небезызвестный Вил Мирзаянов, который со всеми результатами в 1992 году сбежал в США, — сказал газете ВЗГЛЯД член комиссии ООН по химическому и биологическому оружию (1998-2003 гг.), химик Игорь Никулин. — После этого было признано нецелесообразным вообще ставить на вооружение российской армии данное отравляющее вещество. Вся формула была известна потенциальным противникам. На вооружение российской армии данное отравляющее вещество никогда не поступало. И на территории РФ никогда не производилось». В 1997 году Россия ратифицировала Конвенцию о запрещении химоружия, в сентябре прошлого года президенту Владимиру Путину в присутствии представителя ОЗХО было доложено о полной ликвидации.

Но след «Новичка» может вывести на другие страны бывшего СССР, также предположил в беседе с газетой ВЗГЛЯД сенатор Игорь Морозов. «Для проведения спецопераций британских спецслужб могли использоваться их возможности и в бывших соцстранах, в том числе и на Украине», — заметил ветеран российской разведки.

В пользу такой версии говорят сообщения о слабом контроле над доставшейся Украине частью арсенала химоружия, «утечках» с Украины и бесконтрольном использовании запрещенных вооружений. Сообщения об утечке боевых отравляющих веществ с территории Украины начали появляться с 1990-х годов. Так, в 1997 году тайваньское издание Independent Morning Post со ссылкой на доклад разведки Тайваня опубликовало доказательства факта продажи Украиной Китаю боевого отравляющего вещества — зарина. Предположительно, он хранился на территории войсковой части А-0312 в Полтавской области. В 2011 году сообщалось о том, что на территории этой части остается 7 тонн зарина и 1 тонна газа VX. Зарин и VX запрещены Конвенцией о химическом оружии, к которой Украина присоединилась в 1993 году. Газ VX относится к тому же классу фосфорорганических отравляющих веществ, что и «Новичок».

Сообщения о «газовых поставках» с Украины поступали и в новейшие времена. Так, в апреле прошлого года замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин предупредил: есть сведения о возможной отгрузке в морском порту Мариуполя боеприпасов с отравляющими веществами. По утверждению разведки ДНР, поставки велись в регион Ближнего Востока.

В ДНР заявляли об использовании киевскими силовиками химоружия (зарина и иприта) в ходе боевых действий. О том, что ВСУ скрывают факт наличия химоружия (хранимого на складе в Станично-Луганском районе Луганской области), в апреле прошлого года заявлял официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко . Наконец, в сентябре 2017 года, после пожаров на складах ВСУ в Виннице, генштаб украинской армии счел необходимым разъяснить — на складах не было химического оружия.

«Все разработки остались в независимом Узбекистане. В 1992 году этот завод в Нукусе ликвидировали. Соответственно у них были и образцы, и некоторое количество этого вещества», — отметил Никулин. Вырабатывался ли газ «Новичок» («вещество А-232» и т.п.) именно на Украине, доподлинно неизвестно. Известно о производстве в Узбекской ССР, в городе Нукус , — указывает Игорь Никулин.

Известно, что утилизацией занимались представители США. Дальнейшие следы «расползания» материалов и технологии производства отследить сложно.

«Проблема также в том, что «прекурсоры такого вещества можно изготовить в любой достаточно развитой химической лаборатории», — отмечает в беседе с газетой ВЗГЛЯД военный эксперт Виктор Мураховский. В пользу контролируемого отравления свидетельствует тот факт, что никто из пострадавших — ни Скрипаль и его дочь, ни другие жертвы отравления — не умер при использовании такого крайне токсичного вещества. «Значит, им вовремя вкололи антидот, значит, этот процесс был контролируемым», — полагает экс-сотрудник комиссии ООН по химическому и биологическому оружию Игорь Никулин.

«Смысла нам травить Скрипаля никакого не было: он никакой серьезной угрозы безопасности нам не нес. А вот Украине раскрутить антироссийский скандал было бы очень выгодно», — резюмировал в комментарии газете ВЗГЛЯД первый вице-президент Академии геополитических проблем, доктор военных наук, Константин Сивков. Поскольку «исходные вещества для изготовления прекурсоров известны», изготовить газ «можно хоть на Украине», отмечает Мураховский.

Так как вещество разрабатывалось в СССР и им же принималось на вооружение, то запасы вполне могли быть и на Украине, указал военный эксперт.