Стальные пошлины США опечалили Украину

Украина опечалилась из-за стальных пошлин США

Украина намерена попросить США не распространять на нее действие пошлин на ввоз стали и алюминия, указ о введении которых уже подписал американский лидер Дональд Трамп . Об этом сообщает УНН со ссылкой на заместителя министра экономического развития и торговли Украины Наталью Микольскую.

По ее словам, украинская продукция не является угрозой для американской национальной безопасности. «Работаем над тем, чтобы наша металлургическая продукция была исключена из-под действия введенных США защитных пошлин», — добавила замминистра.

Глава ведомства Степан Кубов отметил, что Украина и США являются стратегическими партнерами, и сотрудничество выгодно обеим сторонам. По мнению министра, это основание является достаточным для того, чтобы Штаты пошли на уступки в вопросе пошлин.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп подписал указ о введении импортных пошлин на сталь и алюминий в размере 25 процентов и 10 процентов соответственно. Из-под действия указа были выведены партнеры США по Североамериканской ассоциации свободной торговли. Американские власти отметили, что исключением могут стать и другие страны, если они обоснуют рациональность такого решения американской стороне.