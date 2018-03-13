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Стальные пошлины США опечалили Украину
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Украина опечалилась из-за стальных пошлин США 

Lenta.ru 16 минут назад
Фото: РИА Новости
Украина намерена попросить США не распространять на нее действие пошлин на ввоз стали и алюминия, указ о введении которых уже подписал американский лидер Дональд Трамп. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заместителя министра экономического развития и торговли Украины Наталью Микольскую.
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По ее словам, украинская продукция не является угрозой для американской национальной безопасности. «Работаем над тем, чтобы наша металлургическая продукция была исключена из-под действия введенных США защитных пошлин», — добавила замминистра.
Глава ведомства Степан Кубов отметил, что Украина и США являются стратегическими партнерами, и сотрудничество выгодно обеим сторонам. По мнению министра, это основание является достаточным для того, чтобы Штаты пошли на уступки в вопросе пошлин.
Ранее сообщалось, что Дональд Трамп подписал указ о введении импортных пошлин на сталь и алюминий в размере 25 процентов и 10 процентов соответственно. Из-под действия указа были выведены партнеры США по Североамериканской ассоциации свободной торговли. Американские власти отметили, что исключением могут стать и другие страны, если они обоснуют рациональность такого решения американской стороне.
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