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Ляшко рассказал о тайной встрече Порошенко с новым главой Госдепа
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Ляшко рассказал о тайной встрече Порошенко с новым главой Госдепа 

Украина.ру 13 марта 2018
Фото: Украина.ру
Об этом сообщает «112».
«По моей информации, на прошлой неделе директор ЦРУ Помпео был с визитом на Украине и тайно встречался с президентом Порошенко», — рассказал Ляшко.
По его словам, он надеется, что Порошенко и Помпео обсуждали помимо коррупции нынешней украинской власти и вопросы нацбезопасности.
Ранее в комментарии изданию Ukraina.ru политолог Константин Бондаренко рассказал, как назначение Помпео главой Госдепа США может повлиять на Украину.
«Мы знаем, сколько структуры, аффилированные с ЦРУ во времена Помпео — это и «Атлантический совет», и «Аль-Джазира» — вылили грязи на Порошенко. Посмотрим в ближайшие дни, была ли это непримиримая позиция Помпео по отношению к президенту Украины или тактические ходы, чтобы показать, что Тиллерсон общается с достаточно коррумпированным режимом. Но не думаю, что у Помпео есть кадры для адекватной замены Порошенко», — отметил Бондаренко.
По его словам, Помпео является одним из «ястребов» в американской политике.
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