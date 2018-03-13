Ляшко рассказал о тайной встрече Порошенко с новым главой Госдепа

Об этом сообщает «112».

«По моей информации, на прошлой неделе директор ЦРУ Помпео был с визитом на Украине и тайно встречался с президентом Порошенко», — рассказал Ляшко.

По его словам, он надеется, что Порошенко и Помпео обсуждали помимо коррупции нынешней украинской власти и вопросы нацбезопасности.

«Мы знаем, сколько структуры, аффилированные с ЦРУ во времена Помпео — это и «Атлантический совет», и «Аль-Джазира» — вылили грязи на Порошенко. Посмотрим в ближайшие дни, была ли это непримиримая позиция Помпео по отношению к президенту Украины или тактические ходы, чтобы показать, что Тиллерсон общается с достаточно коррумпированным режимом. Но не думаю, что у Помпео есть кадры для адекватной замены Порошенко», — отметил Бондаренко.

По его словам, Помпео является одним из «ястребов» в американской политике.