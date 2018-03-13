Украина «декоммунизирует» своих пограничников

«Вопрос новой даты обсуждается и в историческом, и в политическом контексте. Есть несколько вариантов. Один их них — 30 апреля как день, когда 100 лет назад украинские войска после кровопролитных боев установили государственные символы на границе с РФ », — заявил Слободян.

По его словам, решение согласуют в ближайшее время. До этого момента профессиональный праздник пограничники на Украине отмечали тогда же, когда и россияне — 28 мая. Именно в этот день в 1918 году декретом Совнаркома была учреждена Пограничная охрана РФСФР.

30 апреля группа полковника Владимира Сикевича из армии УНР заняла станцию «Колпаково» (сейчас она находится в ЛНР на расстоянии 57,8 км от границы с Россией). Там — на границе с землями войска Донского гайдамаки Сикевича и установили пограничные столбы.