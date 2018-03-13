Об этом свидетельствует опрос, проведенный изданием Ukraina.ru.
Подавляющее большинство из опрошенных не вспомнило о Билецком или затруднилось оценить его деятельность. При этом некоторые из харьковчан знают о батальоне «Азов».
Андрей Билецкий — лидер националистической организации «Патриот Украины», из которой позже вырос батальон, а затем и полк спецназначения Нацгвардии Украины «Азов». Билецкий является народным депутатом и лидером новой партии «Национальный корпус», созданной на базе «Гражданского корпуса »Азова» — объединения ветеранов формирования и им сочувствующей молодежи. Среди националистов и сторонников Билецкий был также известен под прозвищем «Белый вождь». Родился Билецкий в Харькове, окончил исторический факультет Харьковского национального университета им. В. Н. Каразина.