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«А кто это?»: Харьковчане не знают Билецкого — видео
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«А кто это?»: Харьковчане не знают Билецкого — видео 

Украина.ру 13 марта 2018
Фото: Украина.ру
Об этом свидетельствует опрос, проведенный изданием Ukraina.ru.
Подавляющее большинство из опрошенных не вспомнило о Билецком или затруднилось оценить его деятельность. При этом некоторые из харьковчан знают о батальоне «Азов».
Андрей Билецкий — лидер националистической организации «Патриот Украины», из которой позже вырос батальон, а затем и полк спецназначения Нацгвардии Украины «Азов». Билецкий является народным депутатом и лидером новой партии «Национальный корпус», созданной на базе «Гражданского корпуса »Азова» — объединения ветеранов формирования и им сочувствующей молодежи. Среди националистов и сторонников Билецкий был также известен под прозвищем «Белый вождь». Родился Билецкий в Харькове, окончил исторический факультет Харьковского национального университета им. В. Н. Каразина.
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