«А кто это?»: Харьковчане не знают Билецкого — видео

Об этом свидетельствует опрос, проведенный изданием Ukraina.ru.

Подавляющее большинство из опрошенных не вспомнило о Билецком или затруднилось оценить его деятельность. При этом некоторые из харьковчан знают о батальоне «Азов».