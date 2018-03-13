НАТО: неутраченные иллюзии Украины

Ну что, кажется, на сей раз есть вполне реальный повод поздравить Украину с событием, которое выглядит как важная веха на избранном страной пути

На сайте Североатлантического альянса размещено заявление с констатацией того, что Украина имеет намерение вступить в военно-политический блок западных стран. И намерение, надо полагать похвальное Это признание греет душу всех сторонников полной и окончательной евроинтеграции, а также триумфального захода украинского корабля в желанную натовскую гавань. Кажется, что мечта после этих теплых и столь необходимых слов поддержки приблизилась на расстояние вытянутой руки. Украина в числе четырех постсоветских республик обозначена, как страна, стремящаяся стать полноценным участником самого крупного и мощного военно-политического союза.

В связи со всем этим в Киеве случился комичный лингвистический казус, который сейчас широко обсуждается. Переводя заявление, украинские знатоки английского обозначили Украину и другие государства, имеющие намерение вступить в НАТО, странами-аспирантами, несмотря на то, что в уставе альянс такого статуса обнаружить нельзя, по одной очень простой причине — он там отсутствует. Более того, этого слова нет и в английском языке. Вместо него используется термин post graduate. По всей вероятности, переводчики истолковали в благоприятном для себя смысле слово aspiration (стремление), решив, что позиция аспиранта дает право рассчитывать на долгожданное членство после успешной сдачи чего-то вроде выпускных экзаменов.

Но действительно ли суть этой прекрасной с виду истории с официальным натовским заявлением имеет хоть какое-то отношение к возможному хотя бы в какой-то обозримой перспективе вступлению страны в альянс? Увы, мне придется расстроить прекраснодушных мечтателей, полагающих, что бюрократы альянса таким образом манят их в светлое будущее, приоткрывая двери в блистательный мир, где под парами стоят тысячами пушки, танки, бронетранспортеры, где нет недостатка в современных самолетах, а морские и океанические просторы бороздят красавцы авианосцы и прочие грозные суда.

Увы, война, которую Киев развязал и ведет уже почти четыре года в Донбассе, полностью закрывает любые возможности попасть в прекрасную компанию. Они, собственно, и так были абсолютно эфемерными: состояние украинских армии, государственных институций, экономики, политической жизни бесконечно далеки от тех параметров, которыми должно обладать государство, принимаемое в североатлантический альянс. Но это не абсолютные критерии: если бы кто-то счел присутствие нэньки в натовском многоцветье политически целесообразным и в принципе возможным, то и о коррупции, и о нищете, и едва функционирующей системе управления, и о нарушении всех норм демократии чиновники в Брюсселе забыли бы как по команде. Так что чисто теоретически возможность занырнуть за волшебную дверцу каким-нибудь ловким броском при поддержке США — а Америка в свое время очень поддерживала намерения Киева — у Украины была.

Если продолжать дурацкую аналогию с аспирантурой, то хочу напомнить нашим фантазерам, что их даже на вступительных экзаменах в ВУЗ с треском провалили. Какая уж тут аспирантура? И произошло это в 2008 году, когда Киев подал заявку о предоставлении так называемого плана действий по членству (ПДЧ). И альянс пообещал его выдать на блюдечке. Кстати, послом США в НАТО тогда являлся некто Курт Волкер , который всячески содействовал тому, чтобы желание Украины осуществилось. С этой целью он весьма энергично давил на других членов альянса. Но на заседании, где должен был рассматриваться вопрос, его аккуратно обошли по настоянию Германии Франции . Украина вместе с Грузией так и не сумели поступить в учебное заведение, а соответственно не имели возможности пройти курс подготовки молодого бойца.

Теперь же Киев еще дальше от вожделенного берега, нежели в 2008 году, несмотря на то, что членство в НАТО власти умудрились закрепить на законодательном уровне как один из национальных приоритетов. Дело в том, что так называемый закон о реинтеграции Донбасса открыто называет Россию страной-агрессором, оккупировавшим часть украинских территорий. То есть речь идет не о внутренней, гражданской войне, а противостоянии внешнему врагу, который является обладателем ядерного оружия. Вот на этой станции вам и сходить, господа. Попрощайтесь с вашими милыми грезами о членстве на вечные времена.

Дело отнюдь не в том, что вы имеете неурегулированные территориальные споры. Вопреки часто приводимому аргументу, таких ограничений на прием новых членов устав альянса не содержит. Но доктрина ядерного сдерживания имеет один нерушимый принцип — ядерные державы не могут вступать в прямые силовые столкновения. В косвенные или, как принято сейчас говорить, гибридные — сколько угодно, но непосредственный конфликт — это то, что является абсолютно неприемлемым.

Как сказано в уставе, НАТО обязано помогать всем своим участникам «восстанавливать справедливость в регионах», которые подпадают под его юрисдикцию. А раз вы, дорогие мои, воюете аж с целой Россией в Донбассе, то извините, помогать вам — немножко выше сил и возможностей альянса. Так что управляйтесь как-нибудь сами. А дружески потрепать вас по плечу — дескать, денег нет, но вы держитесь — это всегда и запросто. Одобрительный жест стоит недорого, но как он поднимает вам настроение!