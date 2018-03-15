Украинцы бегут на заработки в Польшу, но поляки таким работникам не рады

Украинцы бегут из страны. На запад. Только в Польшу на заработки ежегодно приезжают до 300 тысяч трудовых мигрантов. Средняя заработная плата в 5 раз больше, чем на родине. Но рады ли таким рабочим рукам в Польше и что говорят последние социологические опросы?

Миллионы граждан Украины берут Евросоюз в прямом смысле слова штурмом. Путь к лучшей жизни тернист и труден, но многих граждан незалежной это не пугает. Особенно, если учесть, что зарплаты там в два, а то и в три раза больше. А согласно последнему опросу 85 процентов украинцев недовольны своими доходами.

Правда, в Польше такой рабочей силе не рады. Спикер польского Сейма Марек Кухцинский сравнил миграционную ситуацию в Польше с соседней Германией , которая утонула в потоке мигрантов из Сирии

По разным оценкам, ранее в Польше работало до полутора миллионов украинцев. Сейчас эта цифра уже больше — до двух миллионов. Только виз в прошлом году было выдано 3 миллиона.

В польских СМИ прогнозируют: в ближайшие годы в стране увеличится приток рабочей силы из Украины — на 300 тысяч человек в год. Все дело в нехватке кадров на польском рынке труда. Как уверяют в Нацбанке Польши, уже к 2050 году на рынке труда будет дефицит примерно в 10,5 миллионов человек.

В местных изданиях публикуют последние данные Польского центра исследования общественного мнения. Согласно ему, лучше всего поляки относятся к чехам, итальянцам, американцам, британцам, словакам и венграм. К украинцам — худшее отношение за последние 10 лет. Антипатию к гражданам Украины испытывают 40 процентов поляков.

"Проблема украино-польских отношений в том, что подобное притягивается к подобному. Украинская политика стала заложником идеологии этнического национализма, насаждаемой киевской властью. И в этой ситуации неизбежно должен был произойти конфликт. Более того, усилиями украинский национал-патриотов, радикалов в Польше крайне правый дискурс, который плавно перетек в мейнстрим, стал решающим. То, что мы наблюдаем, — отношение поляков к украинцам изменилось в худшую сторону", — говорит политолог Андрей Золотарев

Изначально причиной конфликта стал закон, который приняли в польском Сейме. Согласно документу, теперь отрицание преступлений украинских националистов против поляков станет уголовно наказуемым. Нарушившим закон грозит штраф или лишение свободы сроком до трех лет.

После этого по Украине прокатились акции протестов националистов. Последнее факельное шествие прошло во Львове . Активисты скандировали антипольские лозунги, что вызывало гнев в Варшаве . А ночью во Львове прогремел взрыв возле польского мемориала орлят. Это захоронение польских повстанцев, которые помешали войскам Западно-Украинской народной республики в 1918 году захватить Львов.

Поляки в долгу не остались. Из Тернополя депортировали 19-летнего польского студента за то, что он сжег герб Украины в камине ресторана.

Однако, едва ли натянутые польско-украинские отношения остановят жителей незалежной на пути к лучшей жизни. От Киева до польской границы всего-то около 500 километров, а минимальная зарплата там — 2100 злотых. Это около 35 тысяч рублей. На Украине, к сравнению, почти в 5 раз меньше.