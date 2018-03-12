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В ОБСЕ рассказали о ситуации в Ужгороде
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В ОБСЕ дали оценку обстановке в Ужгороде, где напали на офис союза венгров 

РИА Новости 12 марта 2018
Фото: OSCE
Наблюдатели ОБСЕ в усиленном режиме мониторят ситуацию в Ужгороде, где подожгли здание закарпатского союза венгров, ситуация в городе спокойная, сообщил первый замглавы миссии ОБСЕ на Украине Александр Хуг.
Ранее украинские СМИ сообщили, что неизвестные кинули бутылку с зажигательной смесью в здание закарпатского союза венгров в Ужгороде. Пресс-секретарь областного управления Нацполиции Украины Татьяна Щеголева сообщила РИА Новости, что, вероятно, была попытка поджога.
"Факты заключаются в том, что на протяжении последних недель Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ уточняла информацию о ряде инцидентов, произошедших в помещении, где расположен офис закарпатского союза венгров. В целом, по нашим наблюдениям, ситуация в этом районе остается спокойной", — заявил Хуг в эфире радио "Новое время".
Он отметил, что наблюдатели ОБСЕ усилили мониторинг в Ужгороде после февральских нападений на офис общества венгерской культуры Закарпатья, отправив туда патруль из Ивано-Франковска. Отдельного офиса в городе организация не открывала, добавил замглавы миссии.
Хуг отметил, что миссия ОБСЕ работает на Украине с марта 2013 года в десяти городах. Наблюдательные пункты, которые занимаются мониторингом ситуации на западе Украины, расположены во Львове, Черновцах и Киеве.
Напряженность в отношениях Украины и Венгрии возникла на фоне дискуссий об украинском законе об образовании. Закон об образовании, существенно сокращающий возможность обучения на языках нацменьшинств, вступил в силу 28 сентября, он будет вводиться в действие поэтапно — до 2020 года. В правительствах ряда стран, в том числе Венгрии и Румынии, заявили, что этот закон нарушает права нацменьшинств на Украине. Ранее глава МИД Венгрии Петер Сиярто заявил, что Будапешт инициирует пересмотр соглашения об ассоциации Украины с ЕС из-за этого документа.
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