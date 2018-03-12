Украина выставила РФ огромный счет

Украина оштрафовала авиакомпании России за полеты в Крым, сообщают СМИ

Украина с 2015 года начислила российским авиакомпаниям, осуществляющим полеты в Крым, штрафы на сумму около 209 миллионов долларов, передает агентство УНИАН со ссылкой на государственную авиационную службу Украины.

"Государственная авиационная служба Украины (Госавиаслужба) начиная с 2015 года наложила 5,44 миллиарда гривен (около 209 миллионов долларов по курсу нацбанка) штрафов на более чем 40 российских авиакомпаний, которые нарушили воздушное пространство Украины, в частности, летая в … Крым", — говорится в сообщении. В 2016 году Госавиаслужба Украины начислила российским авиакомпаниям, летающим в Крым, штрафы на сумму около 27 миллионов долларов.

По данным агентства, к "компаниям-нарушителям" применены финансовые санкции в виде штрафов за каждое нарушение 136 тысяч гривен (около 5,2 тысячи долларов). Как отмечается, уже наложено несколько тысяч штрафов и для их взыскания Госавиаслужба обращается в украинские суды. Рассмотрение исков в украинских судах позволит в дальнейшем обращаться в международные.