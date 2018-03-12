Украина разработала план взыскания средств с Газпрома

«Мы выиграли кейс по транзиту и 4,6 млрд долларов — это объем убытка, который российский Газпром должен компенсировать Украине… Газпром тянет с выплатами по решению суда средств в пользу «Нафтогаза». Это абсолютно бесперспективно. Деньги будут уплачены», — передает его слова РИА «Новости». Украина подготовила юридические планы по взысканию средств с Газпрома , в ближайшее время Киев начнет действовать, заявил украинский президент Петр Порошенко

«Разработаны юридические планы, и мы будем действовать уже в ближайшее время для обеспечения защиты интересов украинского государства», — заключил Порошенко. Порошенко также заявил, что «почти полмиллиона долларов ежесуточно Газпром заплатит санкций за каждый день задержки платежа». Он заверил, что Украина получит все до копейки. Для этого уже даны необходимые поручения, добавил президент Украины.

Напомним, Газпром подал апелляцию на решение Стокгольмского арбитража, обязавшего российский газовый концерн выплатить «Нафтогазу Украины» 4,63 млрд долларов за недопоставленный объем газа для транзита, а с учетом присужденной в пользу Газпрома суммы — 2,56 млрд долларов.

Украина собралась добиваться ареста активов Газпрома «по всему миру».

Газпром в свою очередь инициировал расторжение контрактов на поставку и транзит газа с украинской компанией. Также Газпром не стал возобновлять поставки топлива «Нафтогазу Украины». Появилась угроза возникновения дефицита газа на Украине.