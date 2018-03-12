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Корнилов: Одна из проблем украинских властей — незнание английского языка
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Корнилов: Одна из проблем украинских властей — незнание английского языка 

Украина.ру 12 марта 2018
Фото: Украина.ру
Свой комментарий Корнилов дал изданию Ukraina.ru.
«Главная проблема с украинской политикой заключается в голове этих деятелей и отсутствием в ней знаний, кстати и знаний английского языка. Найти в слове aspiration —вдохновение слово «аспирант» — это надо совсем уж не знать английский язык. И самое поразительное, что это тиражируют бравирующие своими евроинтеграционными устремлениями люди. Да вы уж английский язык сначала научитесь понимать», — отметил Корнилов.
По его словам, никакого статуса «аспиранта» в НАТО не предусмотрено.
«Это выдумка не умеющих грамотно читать Парубия, Геращенко и иже с ними», — заявил политолог.
Он также отметил, что НАТО подтвердила позитивное отношение к тому, что есть страны, стремящиеся в НАТО. В свое время Грузия даже проводила по этому поводу референдум, однако в НАТО ее не взяли.
Политолог подытожил, что нельзя говорить о том, будто Украина приобрела какой-то новый статус в НАТО.
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