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СБУ раскрыла новый «заговор в интересах российских спецслужб»
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СБУ раскрыла новый «заговор в интересах российских спецслужб» 

РИА Новости 14 марта 2018
Фото: Подмосковье Сегодня
КИЕВ, 14 мар — РИА Новости. Служба безопасности Украины заявила, что разоблачила и блокировала деятельность «антиукраинской сети», участники которой якобы причастны к организации провокационных акций «в интересах спецслужб РФ», сообщила в среду пресс-служба ведомства.
СБУ регулярно заявляет о задержаниях «агентов российских спецслужб» и россиян, которые якобы готовят диверсии на Украине. Москва неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта, и никаких агентов российских спецслужб и войск на Украине нет. Накануне ведомство заявило о проведении обысков по всей стране у людей, которые якобы «способствуют РФ в проведении антиукраинских акций». Сообщалось об изъятии пропагандистских материалов, оружия, взрывчатки и «других доказательств».
В сообщении СБУ указано, что в рамках расследования деятельности «антиукраинской сети» были проведены 28 обысков, в ходе которых обнаружены «доказательства причастности участников к совершению противоправных действий в интересах спецслужб РФ» и изъяты материалы, которые могли быть использованы для диверсии на одном из объектов Нацполиции. В частности, утверждается, что правоохранители обнаружили карту одной из областей Украины с указанием мостов и других стратегических объектов, а также взрывчатку, гранаты и патроны различного калибра.
"Финансирование ее (сети — ред.) осуществлялось окружением бывшего главы МВД Украины (Виталия) Захарченко", — говорится в сообщении ведомства.
Возбуждено уголовное дело по статьям «посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины», «государственная измена» и «создание преступной организации».
Нелегальный оборот оружия на Украине заметно вырос из-за конфликта в Донбассе. Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.
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