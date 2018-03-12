Пока вы спали: Украина захотела в космос из Австралии

Белоруссия претендует на украинский Сбербанк

«Военный Шенген» Белорусский банк «Паритет» остался единственным претендентом на покупку украинского Сбербанка, сообщает «Коммерсант». По словам источников издания, «Паритет», который принадлежит управлению делами президента Белоруссии Александра Лукашенко , может приобрести украинский Сбербанк примерно за 176 миллионов долларов. Однако согласованию сделки Национальным банком Украины может помешать то, что глава управделами белорусского лидера является Виктор Шейман , который находится под санкциями США и ЕС за препятствия, которые он якобы строит демократическим процессам в стране, а также по делу об исчезновении двух местных оппозиционных политиков.

WADA рассмотрит восстановление РУСАДА в марте НАТО стремится создать на территории Европы «военный Шенген», заявил «Красной звезде» замминистра обороны России Александр Фомин . По словам генерал-полковника, это стало новым приоритетом руководства Североатлантического Альянса, о чем свидетельствуют военные учения у границ России и переброска батальонов в Польшу и Прибалтику. Фомин отметил, что целью создания «военного Шенгена» является максимальное сокращение времени переброски войск НАТО к российской границе.

Украина хочет космодром в Австралии Всемирное антидопинговое агентство рассмотрит вопрос восстановления прав Российского антидопингового агентства на ежегодном симпозиуме, который состоится в швейцарской Лозанне 21-23 марта, сообщает пресс-служба организации. Отмечается, что руководство WADA находится в постоянном контакте с властями России для целей рассмотрения и разрешения вопроса о несоответствии РУСАДА Всемирному антидопинговому кодексу.

Украина предложила построить космодром в Австралии, сообщает West Australia со ссылкой на украинского посла в Австралии Николая Кулинича. По словам дипломата, Украина обладает большим опытом в «глобальной космической гонке» и готова запускать ракеты «уже завтра утром», если бы было откуда, а предложение о стройке является «очень реалистичным», так как в Австралии есть земля, а на Украине — люди и «экспертные знания». Россия будет продвигать туризм по-новому