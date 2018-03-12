Пока вы спали: Украина захотела в космос из Австралии 

Белоруссия претендует на украинский Сбербанк
Белорусский банк «Паритет» остался единственным претендентом на покупку украинского Сбербанка, сообщает «Коммерсант». По словам источников издания, «Паритет», который принадлежит управлению делами президента Белоруссии Александра Лукашенко, может приобрести украинский Сбербанк примерно за 176 миллионов долларов. Однако согласованию сделки Национальным банком Украины может помешать то, что глава управделами белорусского лидера является Виктор Шейман, который находится под санкциями США и ЕС за препятствия, которые он якобы строит демократическим процессам в стране, а также по делу об исчезновении двух местных оппозиционных политиков.
«Военный Шенген»
НАТО стремится создать на территории Европы «военный Шенген», заявил «Красной звезде» замминистра обороны России Александр Фомин. По словам генерал-полковника, это стало новым приоритетом руководства Североатлантического Альянса, о чем свидетельствуют военные учения у границ России и переброска батальонов в Польшу и Прибалтику. Фомин отметил, что целью создания «военного Шенгена» является максимальное сокращение времени переброски войск НАТО к российской границе.
WADA рассмотрит восстановление РУСАДА в марте
Всемирное антидопинговое агентство рассмотрит вопрос восстановления прав Российского антидопингового агентства на ежегодном симпозиуме, который состоится в швейцарской Лозанне 21-23 марта, сообщает пресс-служба организации. Отмечается, что руководство WADA находится в постоянном контакте с властями России для целей рассмотрения и разрешения вопроса о несоответствии РУСАДА Всемирному антидопинговому кодексу.
Украина хочет космодром в Австралии
Украина предложила построить космодром в Австралии, сообщает West Australia со ссылкой на украинского посла в Австралии Николая Кулинича. По словам дипломата, Украина обладает большим опытом в «глобальной космической гонке» и готова запускать ракеты «уже завтра утром», если бы было откуда, а предложение о стройке является «очень реалистичным», так как в Австралии есть земля, а на Украине — люди и «экспертные знания».
Россия будет продвигать туризм по-новому
Ростуризм планирует открыть сеть национальных туристических офисов за рубежом. Об этом, как сообщает «Прайм», заявил глава Федерального агентства по туризму Олег Сафонов. По словам чиновника, многочисленные нарушения, низкая маркетинговая эффективность и отсутствие финансирования национальных туристических офисов Visit Russia стали причиной того, что продвижение российского турпродукта в мире «переводится на новые рельсы». Отныне туристические офисы будут формироваться согласно новым принципам, а именно ключевым показателям эффективности. В течение 2018 года 46 новых офисов будут открыты в 23 странах мира.