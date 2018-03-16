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Глава МИД Украины обвинил венгров в «перекручивании реальности»
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Глава МИД Украины обвинил венгров в «перекручивании реальности» 

Российская Газета 22 часа назад
Фото: Украина.ру
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал «сознательным манипулированием» и «откровенным перекручиванием реальности» заявления Будапешта по Закарпатью. Слова глава украинского МИД приводит ТАСС со ссылкой на BBC News Украина.
"Я считаю, что венгерская сторона и содержательно, и, если хотите, по форме и атмосфере своих заявлений уже вплотную приблизилась к красной линии. Поскольку так с партнерами в принципе не разговаривают", — сообщил дипломат в интервью.
Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявлял о необходимости постоянного присутствия Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Закарпатье для «предотвращения вспышек насилия в отношении представителей венгерской общины Украины». Указанное предложение подверглось со стороны Климкина жесткой критике. «Ну какая миссия ОБСЕ в Закарпатье? Там что, опасно? Смешно, когда венгерское консульство говорит, что опасно ехать в Закарпатье», — отреагировал украинский дипломат, указав, что за нападением якобы стоит ФСБ.
Напомним, Будапешт также обвиняет Киев в несоблюдении прав нацменьшинств из-за принятого в стране закона об образовании, ограничивающем возможности венгров проходить обучение на родном языке.
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