Глава МИД Украины обвинил венгров в «перекручивании реальности»

"Я считаю, что венгерская сторона и содержательно, и, если хотите, по форме и атмосфере своих заявлений уже вплотную приблизилась к красной линии. Поскольку так с партнерами в принципе не разговаривают", — сообщил дипломат в интервью.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявлял о необходимости постоянного присутствия Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Закарпатье для «предотвращения вспышек насилия в отношении представителей венгерской общины Украины». Указанное предложение подверглось со стороны Климкина жесткой критике. «Ну какая миссия ОБСЕ в Закарпатье? Там что, опасно? Смешно, когда венгерское консульство говорит, что опасно ехать в Закарпатье», — отреагировал украинский дипломат, указав, что за нападением якобы стоит ФСБ

Напомним, Будапешт также обвиняет Киев в несоблюдении прав нацменьшинств из-за принятого в стране закона об образовании, ограничивающем возможности венгров проходить обучение на родном языке.