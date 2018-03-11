Ещё
Депутат ГД ответил на заявление Яроша о захвате территорий РФ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Депутат ГД ответил на заявление Яроша о захвате территорий РФ 

Аргументы и Факты 11 марта 2018
Фото: Аргументы и Факты
Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников прокомментировал РИА Новости слова бывшего руководителя запрещенного в РФ экстремистского движения «Правый сектор» Дмитрия Яроша о планах по захвату территорий России.
Ранее Ярош в интервью украинским СМИ сказал, что «Украина имеет потенциал для захвата ряда российских территорий», например, Кубань, Ростовскую область и Воронеж.
Калашников предложил Ярошу подумать о «захвате» Воркуты.
«Там и тюрьма ему приготовлена», — сказал депутат. Также он добавил, что жители Крыма сделали правильный выбор, иначе в регион могли прийти «такие отморозки».
Аргументы и Факты: последние новости
Савченко попала в базу данных «Миротворца» как изменница родины Климкин отреагировал на заявления Венгрии по ситуации в Закарпатье Савченко заявила, что дала показания против Порошенко в Европе
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля522
В США потребовали заблокировать «Северный поток-2»217
Порошенко предложили заткнуться в ответ121
Джонсон отказался пожимать руку послу России473
Случилось «что-то страшное»: ЧП на мариупольском заводе42
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес Рынки
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение