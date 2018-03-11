Депутат ГД ответил на заявление Яроша о захвате территорий РФ 

Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников прокомментировал РИА Новости слова бывшего руководителя запрещенного в РФ экстремистского движения «Правый сектор» Дмитрия Яроша о планах по захвату территорий России.
Ранее Ярош в интервью украинским СМИ сказал, что «Украина имеет потенциал для захвата ряда российских территорий», например, Кубань, Ростовскую область и Воронеж.
Калашников предложил Ярошу подумать о «захвате» Воркуты.
«Там и тюрьма ему приготовлена», — сказал депутат. Также он добавил, что жители Крыма сделали правильный выбор, иначе в регион могли прийти «такие отморозки».