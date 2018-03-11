Ярош хочет захватить Кубань, но ему предложили воркутинскую тюрьму

В ответ Калашников предложил националисту попытаться захватить Воркуту , где ему уже приготовлена тюрьма.

”Чего Воронеж-то? Может Воркуту, например? Там и тюрьма ему приготовлена”, — сказал Калашников. Депутат отметил, что слова Яроша подтверждают правильность выбора крымчан. «В противном случае, его ждала бы такая судьба от таких отморозков», — подчеркнул он.