Ярош хочет захватить Кубань, но ему предложили воркутинскую тюрьму 

Председатель комитета ГД по делам Содружества Независимых Государств Леонид Калашников назвал бывшего лидера организации «Правый сектор» (запрещена в России) Дмитрия Яроша «отморозком». Ранее Ярош в эфире телеканала ZIK угрожал отвоевать у России Воронеж. По словам Яроша, «Украинская добровольческая армия» готовит захват территории Российской Федерации, пишет РИА Новости.
В ответ Калашников предложил националисту попытаться захватить Воркуту, где ему уже приготовлена тюрьма.
”Чего Воронеж-то? Может Воркуту, например? Там и тюрьма ему приготовлена”, — сказал Калашников. Депутат отметил, что слова Яроша подтверждают правильность выбора крымчан. «В противном случае, его ждала бы такая судьба от таких отморозков», — подчеркнул он.
Ярош в своем выступлении на телевидении поделился планами националистов и в отношении Донбасса. Его и Крым ожидают зачистки «от всякого деструктивного антигосударственного элемента». «Украинская добровольческая армия» планирует вернуть Украину в границы 2014 года, отвоевав восток страны и полуостров. Далее Ярош выразил мнение, что у Украины есть потенциал для завоевания территорий юга России.