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Политолог: Основная причина заявлений украинцев, «мечтающих дойти до России», — начало выборов на Украине
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Политолог: Основная причина заявлений украинцев, «мечтающих дойти до России», — начало выборов на Украине 

Вечерняя Москва 11 марта 2018
Фото: Вечерняя Москва
Эксперт напомнил, что подобное заявление сделал и националист Дмитрий Ярош.
Политолог, директор Института новейших государств Алексей Мартынов прокомментировал агрессивно-милитаристские высказывания командира батальона морской пехоты ВС Украины Вадима Сухаревского, намеренного «дойти до Москвы», до станции метро «Сухаревская».
— Вслед за морским пехотинцем разразился и известный националист Дмитрий Ярош, который собрался дойти войной до Кубани и оккупировать Воронеж, — пояснил эксперт. — Основная причина в том, что на Украине начались выборы (31 марта 2019 года соседняя страна будет выбирать президента, — «ВМ»). Теперь все происходящее нам предстоит рассматривать через призму того, что идет предвыборная кампания. Вот потому мы и слышим столь странные заявления, — сообщил политолог.
По словам Алексея Мартынова, одни в ответ улыбаются, другие сожалеют о том, до какой степени падения довели соседний братский народ.
— Президент Путин справедливо заметил в одном из интервью, что «там чужих нет, все свои. Просто одних свели с ума, других нет». На этом фоне заявления комбата Сухаревского и командующего «Украинской добровольческой армией» Яроша, который собрался для начала вернуть Крым, а затем победным маршем пройти по южнорусским землям, звучат вполне ожидаемо, — отметил политолог. — Кстати, подобные заявления мы уже слышали и десять лет назад от других украинских блаженных. Нам еще предстоит их потом долго от этого лечить.
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