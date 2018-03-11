Политолог: Основная причина заявлений украинцев, «мечтающих дойти до России», — начало выборов на Украине

Эксперт напомнил, что подобное заявление сделал и националист Дмитрий Ярош

Политолог, директор Института новейших государств Алексей Мартынов прокомментировал агрессивно-милитаристские высказывания командира батальона морской пехоты ВС Украины Вадима Сухаревского, намеренного «дойти до Москвы », до станции метро «Сухаревская».

— Вслед за морским пехотинцем разразился и известный националист Дмитрий Ярош, который собрался дойти войной до Кубани и оккупировать Воронеж, — пояснил эксперт. — Основная причина в том, что на Украине начались выборы (31 марта 2019 года соседняя страна будет выбирать президента, — «ВМ»). Теперь все происходящее нам предстоит рассматривать через призму того, что идет предвыборная кампания. Вот потому мы и слышим столь странные заявления, — сообщил политолог.

По словам Алексея Мартынова, одни в ответ улыбаются, другие сожалеют о том, до какой степени падения довели соседний братский народ.