Украинцев заставят хранить дома тела умерших родственников

С 15 марта украинские морги перестанут принимать тела умерших без справки о проведении судебно-медицинской экспертизы.

Таким образом, похоронить покойника на Украине можно будет только по решению суда. По словам юриста Александра Климчука, в уголовно-процессуальный кодекс внесены изменения, касающиеся порядка проведения судмедэкспертизы трупа в течение 72 часов.

Климчук отмечает, что раньше следователь был волен назначать экспертизу по своему усмотрению, но после принятия поправок ее будет назначать следственный судья. Согласно новому порядку, утвержденному Верховной Радой , следователь сначала должен обратиться к прокурору, а потом — к следственному судье.

«Ежедневно в Киеве умирают десятки людей, поэтому вряд ли судьи, занятые сотнями других дел, успеют за 72 часа провести экспертизу по ним по всем. Ни следственные органы, ни законодатели пока не знают, как решить эту проблему», — рассказал Климчук корреспонденту ФАН.

По словам юриста, из-за нового закона затянется и сам процесс захоронения, а простые украинцы, и без того разозленные многочисленными социальными проблемами, получат новый повод возмущаться властью.