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ЕС дал ответ по миротворцам в Донбассе
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ЕС готов поддержать ввод миротворцев в Донбасс 

Вести.Ru 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Евросоюз поддержит введение миротворческой миссии ООН в Донбасс, если это поможет в реализации Минских соглашений и урегулировании конфликта. Об этом заявила глава европейской дипломатии Федерика Могерини.
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При этом она отметила, что Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ должна иметь доступ ко всей территории Украины, в том числе вдоль украинско-российской границы, в соответствии со своим мандатом.
По словам Могерини, именно Минские договоренности предоставили план урегулирования ситуации на востоке Украины и остановили эскалацию конфликта. Он добавили, что необходимо продолжать реализацию соглашений, передает РИА Новости.
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