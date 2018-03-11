«У других уже 7G будет»: в Сети высмеяли Порошенко за обещание запустить 4G

Пользователи сети высмеяли президента Украины Петра Порошенко , рассказавшего, когда в стране станет доступен высокоскоростная 4G-сеть.

Ранее Порошенко заявил, что связь поколения 4G появится на Украине уже в текущем году. "Планируется, что в 2018 году в абсолютном большинстве областных центров мобильные операторы запустят 4G связь. Надеюсь, что в Киеве связь четвертого поколения появится уже через несколько месяцев", — сказал глава государства.

"Это победа! Осталась мелочь — сделать в Киеве стабильный 3G", — отметил Vasyl Obolonsky. В комментариях к посту главы государства на Facebook подписчики иронично оценили его слова.

Его поддержал Vladimir Gerasimov, считающий, что "пока наша бюрократия с частотами разберется и разрешениями всякими, в мире уже 7G будет".

А Нина Юхименко пожаловалась, что "у нас в селе и простая-то связь работает плохо".

В настоящее время на Украине доступна лишь 3G-сеть, которая появилась в этой стране одной из последних в мире — в 2015 году.