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В Сети высмеяли Порошенко за обещание запустить 4G
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«У других уже 7G будет»: в Сети высмеяли Порошенко за обещание запустить 4G 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: фициальный сайт президента Украины
Пользователи сети высмеяли президента Украины Петра Порошенко, рассказавшего, когда в стране станет доступен высокоскоростная 4G-сеть.
Ранее Порошенко заявил, что связь поколения 4G появится на Украине уже в текущем году. "Планируется, что в 2018 году в абсолютном большинстве областных центров мобильные операторы запустят 4G связь. Надеюсь, что в Киеве связь четвертого поколения появится уже через несколько месяцев", — сказал глава государства.
В комментариях к посту главы государства на Facebook подписчики иронично оценили его слова.
"Это победа! Осталась мелочь — сделать в Киеве стабильный 3G", — отметил Vasyl Obolonsky.
Его поддержал Vladimir Gerasimov, считающий, что "пока наша бюрократия с частотами разберется и разрешениями всякими, в мире уже 7G будет".
А Нина Юхименко пожаловалась, что "у нас в селе и простая-то связь работает плохо".
В настоящее время на Украине доступна лишь 3G-сеть, которая появилась в этой стране одной из последних в мире — в 2015 году.
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 Ещё 5 источников 
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