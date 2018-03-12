Киев планирует зачистку Донбасса 

Военные эксперты заявили Ura.ru, что Украина не исключает «зачистки» Донбасса в самое ближайшее время.
По мнению генерал-майора Александра Владимирова, вице-президента коллегии военных экспертов России, глава Украины Петр Порошенко будет «нагнетать» обстановку в Донбассе и, возможно, даже попытается захватить Донецкую и Луганскую народные республики. Тем не менее эксперт уверен, что подобное решение закончится для Украины потерями людей и техники, разрушением инфраструктуры и «окончательным уничтожением имиджа цивилизованного государства».
Заместитель ответственного редактора «Независимого военного обозрения» Виктор Литовкин не считает, что Киев решится на активные действия в Донбассе, но национальные батальоны — могут.
«Но далеко им не пройти — у них ни выучки, ни ума», — полагает он.
Между тем военный обозреватель Виктор Баранец, бывший глава пресс-службы российского Министерства обороны, не исключил, что Украина начнет полномасштабную военную операцию в Донбассе уже в эту субботу, то есть за день до выборов президента России, чтобы они «проходили под залпы украинских орудий».
Ранее замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Гримчак назвал «хорватский сценарий» — возможным решением «проблемы» Донбасса. «Хорватский сценарий» подразумевает ввод миротворцев ООН, а затем или получение от России гарантий «невмешательства» и разгром армий ДНР и ЛНР, или создание на востоке страны «международной временной администрации», разоружение «боевиков» и возвращение Донбасса под контроль Киева.