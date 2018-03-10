Донбассу пригрозили быстрой зачисткой

«План такой. Сначала миротворцы заходят и перекрывают границу на всей ее протяженности. Потом заходят ЗСУ [зенитные самоходные установки] и зачищают Донбасс, в стиле "без оружия — живи, с оружием — смерть"», — рассказал Брест. Президент Украины Петр Порошенко планирует быструю силовую зачистку Донбасса. Об этом в своем Facebook написал блогер Мартин Брест после закрытой встречи украинского лидера с представителями интернет-сообщества. На запись обратило внимание издание «Вести».

Он добавил, что пока судьба ополченцев самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) не решена.

«Выпускать вооруженных сепаров (сепаратистов — прим. «Ленты.ру») с Донбасса на территорию России сами русские не будут ни за что, а давать им амнистию у нас никто не собирается», — считает блогер.

20 февраля Порошенко подписал закон о реинтеграции Донбасса, согласно которому территории ДНР и ЛНР считаются временно оккупированными Россией. Документ позволяет главе государства объявлять военное положение и вводить войска на любые территории, в любой период и на неопределенный срок.