Украинский командир помечтал об исчезновении России

Украинский командир захотел довести войска до «Сухаревской»

Командир батальона морской пехоты ВСУ Вадим Сухаревский заявил в интервью украинскому изданию «Обозреватель», что конфликт на востоке Украины должен закончиться «как минимум» на границе Украины и России

«Однозначно, война завершится на границе. Это как минимум», — сказал он и добавил, что хотел бы, чтобы украинские войска дошли до центра Москвы , до станции метро «Сухаревская».

«Что касается меня, то моя фамилия — Сухаревский. У меня есть младшая сестра, Ксения. А в Москве есть площадь и станция метро имени Ксении Сухаревской. Так вот: я бы хотел, чтобы война закончилась там», — сообщил он.

Отвечая на вопрос, сколько времени должно пройти, чтобы у Украины установились нейтральные отношения с Россией, военный заявил, что мечтает о том, чтобы с Россией никогда больше не было вообще никаких отношений, а сама страна «вообще исчезла — как с карты, так и из сознания».