Украинский командир помечтал об исчезновении России

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Украинский командир захотел довести войска до «Сухаревской» 

Рамблер 10 марта 2018
Фото: РИА Новости
Командир батальона морской пехоты ВСУ Вадим Сухаревский заявил в интервью украинскому изданию «Обозреватель», что конфликт на востоке Украины должен закончиться «как минимум» на границе Украины и России.
«Однозначно, война завершится на границе. Это как минимум», — сказал он и добавил, что хотел бы, чтобы украинские войска дошли до центра Москвы, до станции метро «Сухаревская».
«Что касается меня, то моя фамилия — Сухаревский. У меня есть младшая сестра, Ксения. А в Москве есть площадь и станция метро имени Ксении Сухаревской. Так вот: я бы хотел, чтобы война закончилась там», — сообщил он.
Отвечая на вопрос, сколько времени должно пройти, чтобы у Украины установились нейтральные отношения с Россией, военный заявил, что мечтает о том, чтобы с Россией никогда больше не было вообще никаких отношений, а сама страна «вообще исчезла — как с карты, так и из сознания».
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