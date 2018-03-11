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Украинские блогеры рассорились из-за селфи с Порошенко
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Украинские блогеры устроили перепалку из-за селфи с Порошенко 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Facebook Мирослава Олешко
Двое украинских блогеров, приглашенных на встречу с Петром Порошенко в пятницу, поссорились из-за селфи с президентом страны.
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Один из них, Мирослав Олешко, выложил на своей странице в Facebook совместное фото с главой государства. За это его раскритиковала другая участница встречи Олена Монова, возмутившись тем, что тот "заселфил себя драгоценного рядом с президентом".
"Перед встречей нас всех попросили сдать гаджеты — и мы их сдали. Почему фото оказалось у одного из участников встречи, в каком анатомическом отверстии он пронес смартфон и зачем нарушил договоренности — я не знаю. У каждого свои жизненные приоритеты", — написала она.
В ответ Олешко попросил "коллегу" не лгать, отметив, что он ничего не нарушил, а фото разрешил опубликовать сам Порошенко. После этого Монова забанила оппонента.
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