Савченко высказалась о «террористе №1» на Украине

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Савченко пришла поддержать в суде подозреваемого в подготовке терактов Рубана 

RT на русском 59 минут назад
Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко пришла в суд, чтобы поддержать руководителя Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана, которого подозревают в подготовке терактов.
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Как сообщает украинское интернет-издание «Вести», Савченко поздоровалась с Рубаном и пошутила, что «все никак не дадут допраздновать 8 марта».
«Я уважаю Рубана. Никто не понимает, как тяжело освобождать пленных», — сказала Савченко.
Ранее сообщалось, что суд арестовал Рубана на два месяца.
Главу Центра освобождения пленных Владимира Рубана подозревают в подготовке покушения на президента Украины и на высших чиновников.
Также он подозревается в подготовке теракта в правительственном квартале и убийств членов украинского парламента.
RT на русском: последние новости
СМИ: Протестующие прорвались к памятнику Шевченко в центре Киева СМИ: Глава Центра освобождения пленных подозревается в подготовке убийства Порошенко Суд на Украине на два месяца арестовал главу Центра освобождения пленных
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