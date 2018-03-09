Савченко высказалась о «террористе №1» на Украине

Савченко пришла поддержать в суде подозреваемого в подготовке терактов Рубана

«Я уважаю Рубана. Никто не понимает, как тяжело освобождать пленных», — сказала Савченко. Как сообщает украинское интернет-издание «Вести», Савченко поздоровалась с Рубаном и пошутила, что «все никак не дадут допраздновать 8 марта».

Ранее сообщалось, что суд арестовал Рубана на два месяца.

Главу Центра освобождения пленных Владимира Рубана подозревают в подготовке покушения на президента Украины и на высших чиновников.

Также он подозревается в подготовке теракта в правительственном квартале и убийств членов украинского парламента.