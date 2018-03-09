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В ЛНР заявили о попытке боевиков «Правого сектора»* прорваться в республику
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В ЛНР заявили о попытке боевиков «Правого сектора»* прорваться в республику 

ТК «Звезда» 9 марта 2018
Фото: ТК «Звезда»
Боевики украинского добровольческого батальона попытались проникнуть на территорию ЛНР с целью провокации.
Группа воюющих в Донбассе боевиков националистического батальона «Правый сектор»* попытались прорваться на территория Луганской Народной Республики для совершения провокаций. Об этом рассказал представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко на брифинге в Луганском Информационном Центре.
«Сегодня около 1.00, в районе населенного пункта Калиново военнослужащими Народной милиции ЛНР успешно отражена очередная попытка провокации со стороны украинских националистов», — приводит агентство его слова.
По словам Марочко, группа украинских националистов состояла из пяти-семи человек. Подполковник отметил, что боевиков «Правого сектора»* обнаружили военнослужащие Народной милиции ЛНР.
*«Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).
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